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İstanbul sanata doyacak

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
İstanbul sanata doyacak
İstanbul bu hafta, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara ev sahipliği yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda bu hafta birçok oyun tiyatroseverlerle buluşacak. İlk sahnelenişinin üzerinden 56 yıl geçen, Haldun Taner'in ünlü eseri "Keşanlı Ali Destanı" 20 Şubat'ta yapılacak gösterimle tekrar sahnelere dönecek. Şener Şen'i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren "Zengin Mutfağı", bugün, yarın ve 19 Şubat'ta Dasdas Sahne'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Fransız caz sahnesinin önemli sanatçılarından Vincent Peirani ise bugün CRR'ye konuk olacak. AA
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İstanbul sanata doyacak
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