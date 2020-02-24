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’a yoğun ilgi

SABAH yazarları ve , ‘’ kitabının ’daki imza gününe katıldı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
‘Off The Record’a yoğun ilgi
SABAH yazarı Yavuz Donat ile ATV Ankara Temsilcisi ve SABAH yazarı Şebnem Bursalı'nın 'Off The Record-Yavuz Donat Kitabı' adlı söyleşi kitabı için Adana'da imza günü düzenlendi. D&R mağazasında gerçekleşen imza gününe eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve kitapseverler katıldı. Duayen gazeteci Donat, "Türk siyasetinin yazılı hafızası biraz zayıf, o hafızayı canlandırmak istedim. Son 55 yılın, çok partili dönemin bugüne kadar yazılmamış pek çok yönünü anlatmaya çalıştım" dedi. Bursalı, "Konuştuklarımızın 3'te 1'ini yazabildik. Devamı gelecek gibi" dedi.
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‘Off The Record’a yoğun ilgi
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