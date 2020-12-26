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Kültür Bakanı Taksim’de Atlas Sinema Müzesini teftişe çıktı

Kovit-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kültür ve , tarihçi yazar ile birlikte Taksim’deki Atlas Sinema Müzesini teftiş etti. İstiklal Caddesinde turlayan Ersoy, “sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek sinema müzasini ve camileri teftiş ediyoruz”dedi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 16:27 ABONE OL
Kültür Bakanı Taksim’de Atlas Sinema Müzesini teftişe çıktı

Kovit -19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihçi yazar Murat Bardakçı ile birlikte Taksim'deki Atlas Sinema Müzesini teftiş etti. İstiklal Caddesinde turlayan Ersoy, "sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek sinema müzasini ve camileri teftiş ediyoruz" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Koronavirüs vakalarındaki artıştan dolayı Tüm Türkiye'de uygulanan haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'da teftişe çıktı. Ersoy'un ilk durağı İstiklal Caddesi üzerinde restorasyonu devam eden Atlas Sinema Müzesi oldu. Ersoy'a buradaki denetimlerinde tarihçi yazar Murat Bardakçı da eşlik etti. Ersoy daha sonra Teşvikiye Camii inşaatı ile Ayasofya Cami Kebiri teftiş etmek üzere Sultanahmet'e gitti.



"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA TRAFİK YOK TARİHİ MEKANLARI TEFTİŞ EDİYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Teftiş yapıyoruz. Sinema müzesi ve camileri geziyoruz. Sokağa çıkma yasağında trafik olmadığı için, rahat ve daha hızlı hareket edebiliyoruz" dedi. Ersoy daha sonra denetimlerini sürdürmek için Ayasofya cami-i Kebir'i teftiş için Sultanahmet'e gitti.

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Kültür Bakanı Taksim’de Atlas Sinema Müzesini teftişe çıktı
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