106 yıl önceki hasret mektuplarında bir kahramanın hikayesi!

Çanakkale Kara Muharebelerinin başladığı 25 Nisan 1915 günü İkiz Koyu'na İngilizler'in yaptığı çıkarmayı ilk fark eden ve 250 kişilik birliğiyle 2 bin 500 kişilik düşman birliğini durduran 7. Bölük Komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan'ı konu edinen belgesel, müthiş hikayesiyle dikkat çekiyor. 34 yaşında şehit düşen Yusuf Kenan ile eşi Zehra Hanım arasında geçen asırlık mektuplar ise iç burkuyor.



Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen on binlerce Mehmetçik'ten sadece biriydi Yüzbaşı Yusuf Kenan… 25 Nisan 1915'te, yani bundan 106 yıl önce Kirte'de kahramanca savaşırken son nefesini verdi. Ölümünden, ailesinin 15 gün sonra haberi oldu. Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın eşi Zehra 27 yaşında dul; 3 yaşındaki kızları Rüçhan ve 6 aylık bebekleri Müjgân ise yetim kalmıştı. On binlerce Zehra, Müjgân ve Rüçhan gibi... Ancak Yusuf Kenan ile Zehra'nın hikâyesini farklı kılan geriye on-lardan kalan mektuplar. Zaman zaman hasretle, zaman zamansa kırgınlıklarla kale-me alınan satırlar. Kimi, ''Ruhum, sevgili beyim!'' diye başlıyordu, kimi de 'Bedbaht bir refikaya' diye...

Belgeselin yönetmeni Mesut Gengeç, ''Yusuf Kenan belgeseliyle aslında bir isimsiz kahramanı gün yüzüne çıkartmaya çalıştık. Şimdi belgeselimizi kısa bir süreliğine de olsa online erişime açtık. Çanakkale Alan Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından vimeo linkini ve şifresi paylaştı'' dedi.

ÇEKİMLERİ 5 FARKLI ŞEHİRDE YAPILDI

Çekimleri Çanakkale, İstanbul, Mersin, Ankara ile İzmit'te gerçekleşen ve MG Yapım tarafından hazırlanan belgeselin yönetmenliğini Mesut Gengeç, Genel Koordinatör-lüğünü Bülent Günal ve Proje Sorumluluğunu ise Yılmaz Aydın üstleniyor. Önemli sahneleri dökü-drama yöntemiyle çekilen belgeselde Yusuf Kenan'ı Barış Yurtsever, Zehra Hanım'ı ise Banu Günal canlandırdı. Projenin müziklerinde ise Vatanım Sensin ve Payitaht Abdülhamid dizilerinin de müziklerini yapan Yıldıray Gürgen imzası var. Belgeselde Yusuf Kenan'ın torunlarının yanı sıra tarihçiler Prof. Dr. Vahdettin Engin, Muzaffer Albayrak ile Harp Tarihçileri Şahin Aldoğan ve Gürsel Akıngüç'ün röportajları yer alıyor.