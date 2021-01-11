Evde tiyatro keyfine devam

Pandemi sebebiyle oyunlarını sahneleyemeyen tiyatro toplulukları, çevrim içi olarak yayınladıkları oyunlarla seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Dijital olarak prömiyer yapan ilk oyuna imza atan Tatbikat Sahnesi'nin rekorlar kıran unutulmaz oyunu 'Bir Delinin Hatıra Defteri' önceki akşam online yayınlandı. Gogol'un yazdığı ve Erdal Beşikçioğlu'nun performansıyla akıllarda kalan oyun, 35 lira karşılığında çevrimiçi olarak seyirciyle buluştu. Moda Sahnesi'nin sekiz sezondur sahnelenen 'Bütün Çılgınlar Sever Beni' adlı oyunu da online yayınlandı.TÜRKIYE'NIN dört bir yanında gerçekleştirdiği festivallerle yüzlerce sanatçıyı milyonlarca müzikseverle buluşturan Milyon Yapım, 2021 yılının ilk festivalini Milyonfest Online adıyla 14-18 Ocak tarihleri arasında online olarak gerçekleştirecek. Etkinlik ve gösteri platformu Sosyo'dan canlı yayınlanacak festivalde; MFÖ, Sertab Erener, Duman ve Ceza'nın da aralarında olduğu 15 sanatçı konser verecek.İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, 2021'de 40'ıncı yaşını kutlamanın heyecanını yaşıyor. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali, 40. yılında yeni festival formatıyla 2 Nisan-29 Haziran arasında yapılacak. Festivalin resmi internet sitesi üzerinden alınacak başvurular için son tarih 26 Mart olarak açıklandı.İŞ Sanat'ın klasik müzik konserleri Trio Patara ile devam ediyor. Lelya Bayramoğulları (flüt), Aslıhan Güngör (arp) ve Nurdan Küçükekmekçi'nin (soprano) 2020'de kurduğu topluluk; Gabriel Faure'den Aşık Veysel'e uzanan çok özel bir repertuvarla önceki akşam sanatseverlerin karşısına çıktı. Konser, İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde sezon sonuna kadar ücretsiz olarak izlenebiliyor.DÜNYANIN en çok ziyaret edilen National Geographic Sergisi Photo Ark dijital ziyarete açıldı. Sergide 11 binden fazla türün fotoğraflandığı arşivden seçilen 70'i aşkın fotoğrafı inceleme fırsatı sunuluyor.