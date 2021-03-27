100 yıllık ahırı sanat merkezine dönüştürdü

Ankara Gazi Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Hüseyin Elmas, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde, dedesinden kalan 100 yıllık ahır ve ardiyeyi ulusal ve uluslararası sanatçıların gelip çalışabileceği, turistlerin ve halkın gelip dinlenip gezebileceği kültür ve sanat merkezi haline getirdi. Mamure Kalesi karşısında dedesi Nadir Elmas'ın evinin önünde bulunan 2 bin metrekarelik merkezde, 2 bin sanat kitabı, 100 heykel ve çok sayıda resim ile etnografik malzeme bulunuyor. Merkezde, Türk ressamları Adnan Türevi, Süleyman Saim Tekcan, Devrim Erbil, Habip Aydoğdu, Hasan Pekmezci, Hayati Misman, Önder Aydın, Celal Binzet ve Aydoğan Topaçlıoğlu'nun eserlerinin yer alıyor. Prof. Elmas, "Alışık olduğumuz sanat merkezleri konsepti dışında daha çok resim, heykel ve müzik gibi sanatın alanları ile ilgilenen profesyonel sanatçıların belirli programlar çerçevesinde gelip çalışabilecekleri bir konsept planladık" dedi.