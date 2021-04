Tavukçu'dan 'Simetrik Can Alıcı Diriliş'

Pendik Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Mehmet Metin Tavukçu, "Simetrik Can Alıcı Diriliş" adını verdiği ikinci şiir kitabını yayın hayatına kazandırdı.

Metin Tavukçu, "Ayşe gül!" (1998) adlı eserinin ardından yayımlanan "Simetrik Can Alıcı Diriliş" kitabında, yeni bir döneme giriş yapıyor. Ritim ve ahengi etkili bir biçimde kullandığı gözlenen, şiirlerini serbest ölçü ve hece ölçüsüyle kaleme alan Tavukçu'nun mısralarına yüklediği çoklu anlamlar dikkat çekiyor. Şairin bazı şiirlerinde, okuyucuyu denizlerin vazgeçilmezi 'martı' ile empati kurmaya ve özdeşleştirmeye çalışmış olması da, eserine özel bir nitelik kazandırıyor.

HER KESİMDEN BENZERLİKLER



Kitaba adını veren "Simetrik Can Alıcı Diriliş" şiirinde, Ademoğlu'nun yaşam serüvenini irdeleyen ve anlamlandırmaya çalışan Mehmet Metin Tavukçu, edebiyata ve şiire ilgi duyan her kesimden okuyucunun, bu kitapta kendi yaşamlarından benzerlikler bulacaklarını umduğunu ifade ediyor. Tavukçu okuyucunun, inanç, aşk, fedakarlık, vefa, hasret, vuslat, çile, mutluluk, ölüm gibi birçok kavramın; şiirin büyülü ve can alıcı atmosferini hissedeceğini düşünüyor.

NEDEN MARTI?



Martı türlerinin tıpkı insanlarda olduğu gibi farklı fıtrat ve hissiyat taşıdığını düşünen Tavukçu, Richard Bach'ın "Martı Jonathan Livingston" eserinden etkilendiğini ifade ederek, "Bunu sadece martı ile sınırlamak, diğer kuşlara haksızlık olur. Martı figürünün sanat ve edebiyat alanında önemli bir unsur ve ilham kaynağı olduğunu düşünenlerdenim. Özellikle İstanbul gibi bir şehirde yaşayanlar için durum martının bir hayli lehine. Martı'nın şiirlerimde vazgeçilmez değil ama ön plana çıkan bir unsur olduğunu söyleyenler hayli fazla. Sanırım ilk kitaptan üzerime yapıştı ama rahatsız değilim" diyor.

MEHMET METİN TAVUKÇU



21 Mart 1973'te Kadıköy'de dünyaya gelen şair, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Akşam Gazetesi'nin 90'lı yıllardaki kuruluşunda bir süre muhabir olarak çalıştı. Uzun yıllardır Pendik Belediyesi'nde görev yapan Mehmet Metin Tavukçu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü görevlerinde bulundu. Halen Pendik Belediyesi'nde Basın Yayın Koordinatörü olarak çalışma hayatını sürdüren Tavukçu, evli ve iki çocuk babasıdır.