2021 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri sahibini buldu

Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından her yıl verilen 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nin dün akşam sahiplerini bulduğunu açıklayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medyadan yarışmada ödül alan müzeleri açıkladı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri hakkında yapılan açıklamada, "Avrupa Konseyinin himayesinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve en saygın müzecilik ödülleri olan 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri' bu akşam sahiplerini buldu" ifadelerine yer verildi.



TROYA VE ODUN PAZARI MODERN MÜZESİ AVRUPA YILIN MÜZESİ ÖDÜLLERİNİ ALDI



2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nün sahibinin Troya Müzesi olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Troya Müzesinin hemen ardından aynı kategoride '2021 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü' Odunpazarı Modern Müzesinin oldu. Tebrikler Troya, tebrikler Odun Pazarı Modern Müzesi" ifadelerini kullandı.

2021 SİLLETTO ÖDÜLÜ DE BAYBURT KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİ'NE VERİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "Türk müzeciliği için muhteşem gece" denilerek Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin de aynı yarışmada 2021 Silletto Ödülü'nü aldığı açıklandı.