İş Sanat’ta ‘Aşk Yeniden’

40 yılı aşkın müzik yolculuğunda dilden dile dolaşan şarkılarıyla Yeni Türkü Anneler Günü'nde İş Sanat sahnesinde olacak. Derya Köroğlu (vokal, akustik gitar), Erkin Hadimoğlu (klavye, vokal), Furkan Bilgi (klasik kemençe, ud, vokal), Sezer Alemdar (basgitar), Serdar Barçın (flüt, saksafon), Bahadır Tanrıvermiş'ten (davul) oluşan topluluk, konserde 'Maskeli Balo', 'Olmasa Mektubun', 'Fırtına', 'Mamak Türküsü' gibi unutulmaz şarkılarını da seslendirecek. İş Kuleleri Salonu'nda canlı olarak, Anneler Günü'ne özel seyircisiz kaydedilen konser, ilk gösterim tarihi olan 9 Mayıs'ta saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde yayında olacak.İş Sanat'ın çevrimiçi sezonunun son caz konserini Almagest Quintet gerçekleştirecek. Sabri Tuluğ Tırpan (piyano), Volkan Öktem (davul), Eylem Pelit (bas gitar), Hamdi Akatay (perküsyon) ve Cenk Erdoğan'ın (gitar, yaylı tanbur) İş Sanat için bir araya geldikleri Almagest Quintet konserinin ilk gösterimi 7 Mayıs'ta saat 20.30'da gerçekleşecek. Bu sene hayatını kaybeden Chick Corea'nın eserlerinin yanında 'Arada Derede', 'Divane Aşık' gibi Türkçe parçaların da seslendirileceği konser, ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde izlenebilecek.Arabesk ve fantezi müziğin öncüsü Ümit Besen Ramazan Bayramı özel konserinde sahnesini Pamela ve Eda Baba'yla paylaşacak. Konser, 13 Mayıs saat 20.30'da ilk gösterimini yapacak. Reggae müziğin ülkemizdeki önemli temsilcisi Sattas ile Ceza ve Melek Mosso ilk kez aynı sahnede bir araya gelerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda özel bir konsere imza atacakİş Sanat'ın pandemi sebebiyle çevrim içi sürdürdüğü 21. sezonunun açılışını yapan, çoğunluğu bağımsız müzisyenlerden oluşan İstanbul Ensemble, şef Serdar Yalçın yönetiminde sezonun kapanış konserini de gerçekleştirecek. Konser 31 Mayıs'ta İş Sanat'ın YouTube kanalında yayında olacak.