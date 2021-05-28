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Giriş Tarihi: 28.5.2021 10:21

Terörün bittiği 'ta silah sesleri yerine müzik sesleri yükseldi

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Terörün bittiği Şırnak'ta silah sesleri yerine müzik sesleri yükseldi

Üniversitesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "1. Şırnak Üniversitesi Müzik Festivali" gerçekleştirildi. Festivale katılanlar müziğe doydu.

Şırnak Üniversitesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında '1. Şırnak Üniversitesi Müzik Festivali'ni 15 Temmuz Kongre ve Kültür merkezinde gerçekleştirdi.

Müzik festivaline Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve çok sayıda Şırnaklı katıldı. Festival ile müziğe doyan Şırnaklılar bu tür etkinliklerin devam etmesini istediler. Festival açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. M. Emin Erkan, geçtiğimiz hafta yapılan Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası ve 2. Uluslar arası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu ile Şırnak'ın artık sanat, spor, bilim ve müzikle anıldığını söyledi.

Yaşanan huzur iklimi ile bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten rektör Erkan, "Artık bu festivallerle terörden arınmış, hep güzel şeyleri konuşacağız. Güzel gelecekler için Allah'tan niyaz ediyoruz. Bundan sonra daha güzel çalışmalarımız olacaktır." dedi. Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Günay Tuzkaya'nın şefliğinde, Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümü öğrenci korosu tarafından Astor Piazzolla'dan eserler seslendirildi.

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Terörün bittiği Şırnak'ta silah sesleri yerine müzik sesleri yükseldi
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