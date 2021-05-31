Lütfi Kırdar’da çağdaş sanat buluşması

SABAHDaily Sabah, Şamdan Plus ve Vogue dergisinin basın sponsoru olduğu, Akbank ana sponsorluğundaki 15. Contemporary Istanbul, Türkiye'deki çağdaş sanat galerilerinin katılımıyla, 1-6 Haziran tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları'nda sanatseverlerle buluşuyor. Sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumları ve enstitüler ile birlikte ortak hareket eden Contemporary Istanbul'un bu edisyonuna Contemporary Istanbul Vakfı, Akbank Sanat, Baksı Müzesi, Borusan Contemporary, Odun Pazarı Modern Müzesi (OMM), Iyilik Için Sanat, GLOBART, Otonom Art Events ve halka sanat projesi de katılacak. 11 sanatçının eserlerinin yer aldığı ve Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde hazırlanan 'Olan ve Aşkınlık' başlıklı sergi de ziyaret edilebilecek. 1 Haziran'daki Sanatçı Günü'nde, her galeri seçilmiş sanatçılarını fuara davet ederek koleksiyonerlerle sanatçıları bir araya getirecek. Contemporary Istanbul'da bu yıl dijital sanat ve yeni medya sanatına yer veren Plugin, 8. yaşını kutluyor. Plugin, Esra Özkan küratörlüğünde 'post-' teması üzerinden, insan-makine iletişimindeki akışa, yapay zekaya, dijital karakterlere, yeni medyanın farklı yaklaşımlarına ve biyo sanat gibi üretim şekillerine yer verecek.