‘Kırmızı Ruj’ halkla buluşmaya hazırlanıyor

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır izleyicilerden uzak kalan tiyatrocular uzun bir aradan sonra yeniden perde açmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar 7 şehire turne yapan ve Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler, Gece O Kadar Kirliydi ki, Hamlet, Re-Medea, İçerdekiler, Kadınlar Filler ve Saireler, Antigone, Cambazın Cenazesi, Woyzeck'in Huzursuz Yok Oluşu isimli oyunları sahneleyen karma sahne isimli yerel tiyatro topluluğu yeni oyunlarının provalarına başladı.

6 yıldır faaliyet gösteren karma sahne oyuncuları yakında gösterime sunacakları Kırmızı Ruj isimli oyunun provalarını sürdürüyor. Tiyatronun Genel Yayın Yönetmeni Hakan Alkan, ilk kez sahne alacak gibi heyecan yaşadıklarını söyledi. Hakan Alkan, " Pandemi tüm dünyada birçok alanda birçok insana zarar verdiği gibi sanata ve buna paralel olarak ta bizim tiyatromuza da zarar verdi. İzleyicilerimizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Oyunumuzu çok kısa süre içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın açıkladığı pandemi kurallarına uygun oynamaya başlayacağız" dedi.