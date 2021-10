16. Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Buluşması Tersane İstanbul’da başlıyor

Haliç'i eski ihtişamına kavuşturmak ve şehrin yeni kültür sanat merkezi olmak için hazırlıklarına devam eden Tersane İstanbul ve İstanbul'u 16 yıldır Akbank'ın ana sponsorluğunda dünya sanat çevrelerinde başarı ile temsil eden Contemporary Istanbul, tarih ve çağdaş sanatın bir araya geleceği çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Contemporary Istanbul, ikinci on beş yılına Tersane İstanbul'da başlıyor.

Pandemi sonrasında gerçekleşecek ilk uluslararası fuarında Contemporary Istanbul, 9500 m2 kapalı ve 10.000 m2 açık alanda 57 galeri ve kurumu, sanatçıları, koleksiyonerleri, uluslararası basını ve de sanat severleri Tersane İstanbul'da ağırlayacak.

Kapalı mekanları, açık hava kullanım alanları ile Tersane İstanbul genelinde geniş bir alanda sanat izleyicilerine farklı bir fuar deneyimi sunmaya hazırlanan Contemporary Istanbul, bir sanat fuarının sadece fuar değil, eğitim, sanatsal gelişim ve daha da önemlisi sürdürebilirlikle ilgili olduğunu 16. Edisyonda gerçekleştirme hedefi ile hareket etmiş olup, hazırlıklarına bu yönde devam etti. 16. Edisyon'da bu bilinçle özel temalı sergilere fuar alanında yer veren Contemporary Istanbul, sanatın ve dünyanın sürdürebilirliği adına üzerine düşen görevleri de yerine getirdi.

16. CONTEMPORARY ISTANBUL'DA SANAT SEVERLER NELER GÖRECEK?

Tersane İstanbul'a gelecek sanatseverler, 30 sanatçının büyük ölçekli iş ve heykellerin yer aldığı -The Yard- açık alan yerleştirmesinde, ölçekli işler üretmek için kumaşı tercih eden Rachel Hayes'in enstalasyonunu, sanatın sürdürülebilirliğine dikkat çeken – Gelecek için Bayraklar- sergisini, 100 yaşındaki heykelci : İlhan Koman sergisini, 15 kadın sanatçının yer aldığı Akrasia sergisini, Sıtkı Kösemen – Dönüşümler Sergisi ile 1970'lerden başlayan siyah-beyaz Bodrum fotoğraflarını, Burhan Doğançay ile Ekrem Yalçındağ'ın eserlerinin birbirlerine dokunuşları sergisini hafta boyunca fuar alanında görme fırsatı bulacak. Ayrıca 31. yaş gününü kutlayan Akbank Caz Festivali kapsamında Tersane İstanbul'daki fuar alanında caz konserleri de yapılacak.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Contemporary Istanbul olarak Haliç'in tarihsel önemini ve kültüre olan katkısını çağdaş sanatla birlikte ifade etmeye hazırlanıyoruz. 16. yılımızda yaptığımız bu mekan değişikliği ile ikinci 15 yılımıza başlıyoruz. Bunu salt bir mekan değişikliği olarak değil, CI olarak kendimize belirlediğimiz hedeflerimizin ilk adımı olarak değerlendirebiliriz. Tarihin her alanda parladığı bu şehirde, Haliç Tersaneleri, yani Tersane İstanbul; Bizans ve Osmanlı döneminde etkin rol oynamıştı ve şimdi, CI olarak yeni mekanında Türkiye'nin çağdaş sanat fuarı olarak, sanatçıları, galerileri ve ziyaretçiyi bu buluşma noktasında kültür ve sanatla bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz. Camialtı ve Taşkızak Tersanelerini kapsayan bölgede çağdaş sanatı açık ve kapalı olmak üzere her alanda ağırlamak bizi çok heyecanlandırıyor. Burada belirtmek isterim ki Venedik'ten sonra bir çağdaş sanat fuarı tarihi bir yapıda gerçekleştirilecek. Tarihte Altın Boynuz olarak bilinen Haliç'in tekrar eski ihtişamına kavuşturan bu yenileme projesinden sesimizi çağdaş sanatla yükselteceğimiz için ayrıca heyecanlı ve gururluyuz. Ekim ayı İstanbul'da sanatla başlıyor. İstanbul sanatla buluşurken, açılan yeni müzeler ve kültür mekanları şehirde bir festival havası yaratıyor. Yeni dönemde, Contemporary Istanbul'un ülkemiz için öneminin farkındayız ve bunu farklı projelerle sürdürebilirliği içine alan yeniliklerle büyütüyoruz. CI bu yıl 16. edisyonunda çağdaş sanatı, kültür ve sanat yaşamını şehirle birleştirirken, daha aktif ve daha kapsayıcı bakış açısıyla yenilenmiş bir fuar olarak geleceğe bakıyor. Bu noktada öncelikle 16. yılımızda yanımızda olan Akbank'a, ilk projelendirmesini gördüğümde beni çok heyecanlandıran ve fuarı gerçekleştirebilmemiz için Tersane İstanbul'un zamanından sekiz ay önce CI'ın kullanımına açan, bizden her konuda desteğini esirgemeyen Haliç Altınboynuz ekibine teşekkür ederim" dedi.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise şu mesajı iletti:

"Akbank'ın ana sponsorluğunda bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilecek Contemporary Istanbul, Türkiye ve İstanbul için çok önemli bir sanat buluşması. Hem ülkemizi ve İstanbul'u hem de Türk sanatçılarını yurtdışında kaliteli, iyi bir şekilde temsil eden çok önemli bir proje. Fuarımız bu yıl baştan sona restore edilen, geçmişle modernin buluştuğu Tersane İstanbul'da yapılacak. İstanbul'da sanat sezonunun başladığının habercisi olan Contemporary Istanbul'un şehrimizin dinamik çağdaş sanat ortamını daha da körükleyeceğine inanıyorum. Yeni mekanında dopdolu bir fuar sanatseverleri bekliyor. Akbank Günümüz Sanatçıları sergisi, The Yard heykel sergisi bu özel sergilerden birkaçı… Contemporary Istanbul bizim için belirli tarihlerde olup biten bir etkinlikten daha fazlası. Bu özel etkinliğin bugüne kadar önemli oluşumlara ve sanatçılara esin kaynağı olduğuna inanıyorum. Bunda Akbank olarak katkımız olduğunu bilmek bize gurur veriyor. Geldiğimiz noktada çağdaş sanatın Türkiye'deki en önemli destekçilerinden biri olarak görülmekten gurur duyuyoruz."

16. Contemporary Istanbul özel projeler:

Evdeyim Evdeyim Evdeyim

Contemporary Istanbul'un 16. Edisyonu, düzenlemesi Aslı Ünal tarafından gerçekleştirilen bir heykel sergisi ile izleyiciyi karşılıyor. "Evdeyim Evdeyim Evdeyim" isimli sergi, fuara yeni ev sahipliği yapan Tersane İstanbul'un T8 binasına ve dış avlu alanına yayılan, büyük boyutlu heykeller ve yerleştirmeler ile seçim yapma kapasitesini, yapmak ve seçmek ya da yapmamak veya seçmemek arasında karar verme kapasitesini inceliyor. Bu yeni sergi, duygu ve düşüncelerin değişkenlik içinde önemini yitirdiği ya da önem kazandığı dünyada, bu tarihi mekanda yapılan kurgu ile izleyici ile samimi bir iletişim kurabilmeyi umuyor. Program 30 sanatçı ve 38 eser içeriyor. Sergi dahilinde Contemporary Istanbul iş birliği ile gerçekleşen -Gelecek için Bayraklar – bayrak kavramını yeni bir anlayış ile ifade ederken bayrağı kolektif düşünce ve özgür sanatsal ifade için bir çalışma alanı olarak görmeye davet ediyor. 25 sanatçının katılımı ile gerçekleşen –Gelecek için Bayraklar – satışlarından elde edilen gelirlerle Parley for the Oceans ve TURMEPA'ya bağış yaparak kıyı ve denizlerin korunmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Sergide eseri bulunan sanatçılar

Aşan Akın, Can Altay, Miquel Aparici, Tanzer Arığ, Pınar Akkurt, Bahadır Baruter, Mike Berg, Raul Beteta, Guido Casaretto, Uğur Cinel, Tevfik Çelebi, Ebru Döşekçi, Osman Dinç, Ayçesu Duran, Genco Gülen, Didem Erk, Ayşe Erkmen, Rachel Hayes, Kadriye Inal, Serdar Kaynak, Esra Kuli, Herbert Mehler, Gönül Nuhoğlu, Irfan Önürmen, Nilay Özenbay, Ardan Özmenoğlu, Günnur Özsoy, Tuba Önder Semercioğlu, Mithat Şen, İrem Tok, Erdil Yaşaroğlu, Clemence Wolf.

Hepsiburada – Akrasia

Dünyada ve ülkemizde büyümesi izlenen sanat pazarının dijitalleşmesi ile genişlemesi, genç kitlelerin öncelikli ilgisini alması da kaçınılmaz oldu. Bu bağlamda Contemporary Istanbul ve Hepsiburada olarak sanat ve sanat ekonomisinin dijitalleşme gelişiminin izlenmesi için birlikte bir planlama sürecini başlatmak amacı ile iş birliği yapma anlayışını benimsedi. Bununla birlikte iş birliğinin temelini sanatta dijitalleşme olarak belirlenmiş olsak da Hepsiburada ve Contemporary Istanbul olarak birlikte Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimi için farklı projelere de birlikte imza atacağız. Bu bağlamda 16. Contemporary Istanbul, CI ve Hepsiburada'nın uzun süreli iş birliğinin ilk adımı olarak düzenlenen Akrasia temalı sergiye ev sahipliği yapacak. Küratörlüğünü Contemporary Istanbul Vakfı ekibinin üstlendiği sergide 15 kadın sanatçının eserleri yer alacak ve sergiden elde edilen gelir Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak.

Sergide yer alan sanatçılar:

Azade Köker, Begüm Yamanlar, Belkıs Balpınar, Devran Mursaloğlu, Ebru Döşekçi, Ebru Uygun, Efsun Erkılıç, Günnur Özsoy, Gonca Kopuz, Hayal İncedoğan, Jennifer İpekel, Neriman Polat, Şerife Bilgili Ercantürk, Şükran Moral

Tosyalı Holding- 100 yaşındaki heykelci: İlhan Koman

Faaliyetlerinde sürdürülebilirliği odağına alan dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden Tosyalı Holding, 100 yaşındaki heykelci: İlhan Koman sergisi ile 16. Contemporary Istanbul'da. Sergi kapsamında Heykeltıraş İlhan Koman'a ait 4 eser, ustanın 100. yaş gününde fuarı izleyicileri ve sanat severler ile buluşuyor. Tosyalı Holding, bu sergi ile üretim süreçlerinin DNA' sında yer alan ileri dönüşümün sanatla buluşmasına destek oluyor.

Nef – Sıtkı Kösemen – Dönüşümler

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Sıtkı Kösemen'in 1973-1989 yılları arasında Bodrum'da çektiği fotoğraflardan oluşan ve kentin tüm bileşenlerine tanıklık eden 'Dönüşümler' sergisi ile Tersane İstanbul'da gerçekleştirilecek 16. Contemporary İstanbul'da yer alacak. 'Dönüşümler' sergisi Sıtkı Kösemen'in 1973-1989 yılları arasında çektiği Bodrum fotoğraflarından oluşuyor. Küratörlüğünü Bihter Sabanoğlu'nun yaptığı ve Nef'in katkılarıyla gerçekleşen sergide sanatçının 21 eseri bulunuyor. Geçmişle bugünü buluşturan eserler, Sıtkı Kösemen'in bakış açısıyla zamandan bağımsız bir şekilde ortaya konulan bir Bodrum günlüğünü yansıtıyor. Sıtkı Kösemen, Sanatçı, eserlere konu olan zamanları, "ODTU Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencisi iken Bodrum'a âşık olmuştuk. Otobüs ile Ankara'dan yaptığımız yolculuklar 12 saat sürerdi. Plaj olarak en çok vakit geçirilen yer Kale'nin yanındaki beton dalgakıran veya Bardakçı Koyu. O zaman Bardakçı'ya yol yoktu. Küçük motorlar sizi Bardakçı'ya götürürdü. Malum Bardakçı'nın en popüler siması Zeki Müren hep bu güzel koyda denize girerdi." sözleriyle anlatıyor

Yıldız Holding- Ekrem Yalçındağ & Burhan Doğançay diyalog

Yıldız Holding sergi alanında gerçekleşen sergide de sanat severler, bu iki önemli sanatçının eserlerine Ekrem Yalçındağ gözünden bir düzenlemeyle birlikte bakacaklar. Ekrem Yalçındağ'ın Burhan Doğançay okuması CI 16'da bir diyalog sergisine dönüşüyor. Bu buluşmanın sanatseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacağı ise şüphesiz…

16. Contemporary Istanbul katılımcı galeriler:

AB GALLERY, Seul, AMBIDEXTER, İstanbul, ANNA LAUDEL, Düsseldorf, İstanbul, ARTON ISTANBUL, İstanbul, ART REFINERY, İstanbul, ARTOPOL, İstanbul, BAVAN GALLERY, Tahran, BOZLU ART PROJECT, İstanbul, BÜRO SARIGEDIK, Istanbul, C.A.M. GALERI, Istanbul, C24, New York, CLAUDIA SCHMIDT, Zürich, DIRIMART, İstanbul, FAAR ART GALLERY, İstanbul, GALERI 77, İstanbul, GALERİ BİNYIL, İstanbul, GALERI DIANI, İstanbul, GALERI MIZ, İstanbul, GALERI NEV, İstanbul, GALERIA JOAN GASPAR, Barcelona, GALERIST, İstanbul, HOTEL MOND FINE ART, Berlin, IRANSHAHR ART GALLERY, Tahran, ISTANBUL 74, İstanbul, JD MALAT GALLERY, Londra, JD MALAT PROJECT, Londra, KHAK GALLERY, Tahran, MARIANA CUSTODIO, Lizbon, MARLBOROUGH GALLERY, New York, MARTCH ART PROJECT, Istanbul, MIRONOVA GALLERY, Kiev, MOHSEN GALLERY, Tahran, ÖKTEM AYKUT, İstanbul, ONEARC GALERI, İstanbul, PG ART GALLERY, İstanbul, PI ARTWORKS, Londra, İstanbul, PILEVNELI, İstanbul x KÖNIG, Berlin, PILOT GALERI, İstanbul, PIRAMID SANAT, İstanbul, RED ART, İstanbul, SANATORIUM, İstanbul, SZENA GALLERY, Moskova, VILLA DEL ARTE, Barcelona, VISION ART PLATFORM, İstanbul, X-IST, İstanbul, ZILBERMAN, Berlin, İstanbul.

16. Contemporary Istanbul katılımcı kurumlar:

AKBANK SANAT, İstanbul, ARTHOUSE, İstanbul, BAKSI MÜZESİ, Bayburt, EKAV, İstanbul, HALKA SANAT, İstanbul, İYİLİK İÇİN SANAT, İstanbul, KALYON KÜLTÜR, İstanbul, OMM MÜZESİ, Eskişehir, RADAR ART PROJECT, İstanbul, ŞEKERBANK AÇIK EKRAN, İstanbul

16.Contemporary Istanbul hakkında bilgiler

Bilet fiyatları

16. Edisyon için belirlenen bilet fiyatları tam 150 TL ve öğrenci 80 TL olarak belirlenmiştir. Bilet satışı Mobilet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Fuara giriş koşulları

Contemporary Istanbul, COVID-19 önlem ve tedbirleri kapsamında belirli saat aralıklarında gezilebilecektir. Fuar alanına giriş yapacak tüm ziyaretçi, katılımcı, sponsor, fuar görevlileri ve davetlilerden HES kodu istenecektir. Fuara katılımda fotoğraflı kimliğinizle birlikte en az iki doz aşı yapılmış aşı kartı, aşı olunmadıysa en geç 48 saat önce yapılmış ve negatif sonucu olan PCR testleri ya da hastalığı geçirmiş olan misafirlerimizin (bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) belgelerini ibraz etmeleri zorunlu olacaktır. Aşısı bulunmayan ve negatif PCR testi sunmayan misafirlerimiz etkinliğimize kabul edilmeyecektir. Fuar alanında aynı anda içeride olacak kişi sayısı TOBB yönetmeliklerine uygun olarak her bir ziyaret saat aralığında maksimum 1000 kişi bulunacaktır. 15 yaş altı katılımcı etkinlik alanına alınmayacaktır.