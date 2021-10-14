La Casa de Papel’in Berlin’i Türkiye’de ilk kez D&R’da hayranlarıyla buluşuyor

Herkes için bir keşif dünyası sunan D&R, yıldız isimleri konuk etmeyi sürdürüyor. "La Casa de Papel" dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pedro Alonso O'choro, Epsilon logosuyla okurlara ulaşan Filipo'nun Kitabı'nın imza günlerinde ilk kez D&R'a konuk oluyor.

D&R Kitap Fuarı'nın özel konuğu O'choro, hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlattığı kitabını 16 Ekim Cumartesi günü D&R İstinyePark'ta, 17 Ekim Pazar günü ise D&R Akasya'da imzalayacak. Her iki etkinlik de 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

KİTAP HAKKINDA

"Çok da uzak olmayan bir zamanda, ben Filipo'ydum."

La Casa de Papel dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında tanınan Pedro Alonso, Filipo'nun Kitabı'nda hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlatıyor.

Bu yolculukta imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo olarak reenkarne olur. Bu görev, imparatorluğun genişlemesine engel olabilecek potansiyel düşmanları tespit etmekten ve gerekirse onları ortadan kaldırmaktan ibarettir. Asi bir grubun lideri olan hayatını değiştirecek o adamla tanışır. Yilak'ta beklenmedik bir şekilde kimseyi yargılamayan, dinlemek isteyene konuşan, gerçeği bulmaya, vicdanı uyandırmaya ve görünmezi görmeye çalışan bir akıl hocası keşfeder.

Filipo, benliğinin en derinlerine doğru çıktığı yolculukta keşfettiklerinin ona sunduğu öğretileri alabilecek mi? Kimin canını yakacak? Kime minnet duyacak? İnancı sayesinde her şeyin üstesinden gelecek gücü ve cesareti sonunda kendinde bulduğunda, geçmişine yaptığı bu spiritüel yolculukta solmuş tükenmiş ruhuna bir can suyu bulabilecek mi?