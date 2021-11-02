Usta isımlerden İş Sanat’a özel projeler

TÜRK
rock müziğinin mihenk taşlarından Bulutsuzluk Özlemi, Symphonista Oda Orkestrası ile 10 Aralık Cuma
akşamı Maximum Uniq Hall
'da sahne alacak. Bulutsuzluk Özlemi, "Sözlerimi Geri Alamam" ismini verdiği bu özel konserde, şarkılarının yeni düzenlemeleriyle izleyicileriyle buluşacak. İş Sanat'ın gelenekselleşen Yeni Yıl Konseri'nde yıldız isimler yılın son haftası seyircisiyle buluşacak. Metropolitan Opera
, Berlin Staatsoper
gibi prestijli opera salonlarında sahne alan soprano Olga Peretyatko
ile ülkemizi yurtdışında parlak kariyeri ile temsil eden tenor Mert Süngü
'ye konserde şef Murat Cem Orhan yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası
eşlik edecek. Konser, 29 Aralık Çarşamba akşamı 20.30'da Maximum Uniq Hall'da gerçekleşecek.