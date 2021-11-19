SALT'IN 2015'ten bu yana devam eden 'Bu Son Şansımız Mı?' gösterimlerine bu yıl, iklim ve ekolojik kriz konu oldu. Garanti BBVA
desteğiyle 20 ile 27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek program, bilim insanları Prof. Dr. Burcu Özsoy
, Prof. Karen O'Brien, Dr. Abdullah Kahraman
ve Dr. Derya Akkaynak
'ın sunumlarından oluşuyor. 'Bu Son Şansımız Mı?' adlı konuşma programı, SALT Online
YouTube kanalında 20 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin
'in açılış konuşması ile başlayacak. Ardından, Prof. Dr. Burcu Özsoy, iklim değişikliğine değineceği "Dünyada İklim, Kutuplarda İklim" başlıklı sunumunu gerçekleştirecek.