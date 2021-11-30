İş Sanat yeni yıla Valsler eşliğinde giriyor

İş Sanat'ın yılın son haftasında gerçekleşecek Yeni Yıl Konseri'nde günümüzün sevilen seslerinden soprano Olga Peretyako
ve tenor Mert Süngü
sahne alacak. Ünlü opera aryalarının seslendirileceği konser izleyenleri Avusturya valslerinden operaların bilinen aryalarına uzanan bir yolculuğa çıkaracak. 29 Aralık Çarşamba akşamı Maximum Uniq Hall'da gerçekleşecek konserde solistlere, şef Murat Cem Orhan
yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası
eşlik edecek. Sahnedeki üstün performansı ve eşsiz vokal tekniğiyle, sesi eleştirmenler tarafından 'baştan çıkarıcı' olarak tanımlanan Olga Peretyatko, Bastille Günü
kutlamaları için 14 Temmuz 2014'te Eyfel Kulesi'nin yakınındaki Le Concert de Paris'te 600 binden fazla kişiye verdiği konser ile canlı yayında milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayarak yankı uyandırdı. Kirill Petrenko
, Zubin Mehta
, Valery Gergiev
, Yury Temirkanov, Daniel Barenboim gibi önde gelen orkestra şefleriyle yaptığı iş birlikleriyle adından sıkça söz ettiren sanatçı, Plácido Domingo'nun Operalia Yarışması olmak üzere sayısız ödül kazandı.
DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR
Yoğun turne programıyla sezona hızlı bir başlangıç yapan opera dünyasının aranan ismi Olga Peretyatko, 21 Ekim'de Buenos Aires'te Teatro Colon'da tüm dünyanın Maria Callas, Leyla Gencer gibi divaların sesinden dinlediği Norma operasından aryalar seslendirdi. 'Casta Diva' konseriyle büyük beğeni kazanan Peretyatko, konserin turnesine Zürih, Barselona, Vilnus ve StaatsOper Berlin'de devam edecek. Kasım ayında ise şef Kirill Petrenko yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası ile Almanya'nın Baden Baden şehrinde unutulmaz bir konsere imza attı. Konserin diğer solisti tenor Mert Süngü ise, Bel Canto ve barok dönemin opera eserlerinde uzmanlaşmak üzere Scuola Dell'Opera Italiana'ya katılmasının ardından SemperOper Dresden'in önce genç kadrosuna, ardından operanın solist kadrosuna kabul edildi.
Mozart, Bel Canto ve Alman romantik operalarının yanı sıra 'lied' ve oratoryoları da repertuvarında barındıran Süngü, Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam ediyor. Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Théâtre du Chatelet, San Carlo di Napoli gibi prestijli opera salonlarının yanı sıra Innsbruck Erken Müzik Festivali, Teatro dell'opera di Roma, Ulusal Opera Montpellier ve Teatro Lirico di Cagliari'de sahne alan Süngü, Luisi, Nello Santi, Christian Thielemann, Massimo Zanetti, Donato Renzetti, Michele Mariotti, Gianluigi Gelmetti, Diego Fasolis, Peter Schneider gibi birçok önde gelen şefle çalıştı. 2015 yılında Semiha Berksoy Opera Ödülleri'nde 'En iyi Genç Kuşak Opera Sanatçısı' seçilen Mert Süngü'nün Schubert lied'lerinden oluşan albümü dünyanın önde gelen albüm şirketlerin Decca'dan yayımlandı.
KONSERLER MAXIMUM UNIQ HALL'DA
İş Kuleleri Salonu'nun devam eden tadilatı nedeniyle seyircili konserler Şubat ayına kadar Maximum Uniq Hall'da gerçekleşecek. 22. sezonunu açan İş Sanat'ın konser biletleri pandemi koşullarına uygun kapasiteyle satışa sunuluyor. İzleyicilerin biletleriyle birlikte aşı kartlarını veya son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini görevlilere ibraz etmeleri gerekiyor. Konser biletleri, İş Kuleleri Salonu ve Maximum Uniq Hall ana gişelerinden ve tüm Biletix satış noktalarından temin edilebilir. Biletler Maximum kart sahiplerine yüzde 10 indirim ayrıcalığıyla sunulmakta olup, öğrenci biletleri 20 TL'den satılıyor.