Festivallerin gözdesi geliyor

Semih Kaplanoğlu
'nun yazıp yönettiği, Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı, Türkiye'nin 2021 yılı Oscar adayı olarak belirlenen 'Bağlılık Hasan' filmi, 3 Aralık'ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Film, dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali'nde 'Belirli Bir Bakış' bölümünde yaptıktan sonra dünyanın birçok prestijli festivalinde seyirciyle buluştu. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali
, Batum Uluslararası Film Festivali
, Pingyao Uluslararası Film Festivali
, Chicago Uluslararası Film Festivali
, Sao Paulo Uluslararası Film Festivali, Cottbus Uluslararası Film Festivali
, Denver Uluslararası Film Festivali, Medfilm Uluslararası Film Festivali, Taipei Golden Horse Film Festivali, Golden Rooster International Film Festivali ve 52. Hindistan Uluslararası Film Festivali'nde gösterilerek birçok ödül aldı.
'Bağlılık Hasan' yurt içinde gösterildiği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Görüntü Yönetmeni ödülüne layık görüldü. 9. Boğaziçi Uluslararası Film Festivali'nde ise En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini kazandı. Çekimleri Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde gerçekleştirilen filmin başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaştı. Mahir Günşiray'ın da konuk oyuncu olarak yer aldığı, festival yolculuğu tüm hızıyla devam eden 'Bağlılık Hasan', 2022'de de Fransa, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde vizyona girecek.