Klasikler yoğun ilgi görüyor

Devlet Tiyatroları
Genel Müdürlüğü Moliere'den William Shakespeare
'e, Jules Verne
'den John Steinback
'e dünyaca ünlü yazarların kaleme aldığı klasikler için Ankara
'da özel bir etkinlik düzenledi. Hafta sonuna kadar sürecek etkinlikte herkesin en az bir kere izlemesi gereken oyunlar, 'Klasikler Haftası'nda izleyiciyle buluşuyor.
BİLETLER YOK SATTI
Daha önce Türkiye
genelinde de sahnelenen oyunlar Başkentli sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Tiyatro tutkunlarının izlemek için merakla beklediği oyunlar, 15 Şubat Salı günü sahnelenmeye başladı. Sanatseverler tarafından yoğun ilgi gören klasik eserlerin biletleri günler öncesinden tükendi. Devlet Tiyatroları Genel
Müdürü Mustafa Kurt haftayla ilgili yaptığı değerlendirmede dünya tiyatrosunun önemli eserlerini seyirciyle buluşturduklarını aktararak, 'Klasikler Haftası'nın çok verimli ve bol seyircili geçtiğini dile getirdi.
20 BİN SEYİRCİYE ULAŞILACAK
Bu yıl "Ankara Buluşmaları" boyunca Cimri, Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası, Sırça Kümes, Arzu Tramvayı, Medea, 80 Günde Devr-i Alem, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Bir Picasso, Eskicinin Tazesi ve çocuk oyunu Alice Harikalar Diyarında adlı oyunlar Ankaralı izleyicilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Kurt, 20 Şubat Pazar gününe kadar sürecek olan Klasikler Haftası boyunca yaklaşık 20 bin seyirciyle buluşulacağını kaydetti.
10 FARKLI SAHNEDE...
Devlet Tiyatroları, pek çok klasiğin sergilenmesini sağlamak için bünyesinde bulunan 10 farklı sahneyi bu özel programa ayırdı. Oyunlar arasında dünya klasiği oyunlardan William Shakespeare'in yazdığı Sivas DT yapımı 'Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası' Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde; Jules Verne'in yazdığı İstanbul DT yapımı 80 Günde Devr-i Alem gibi oyunlar bulunuyor. Altındağ Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.
SANATSEVERLER OYUNLARA AKIN EDİYOR
Ankara Buluşmaları'nın dokuzuncusunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurt, 'Daha önce Kasım ayında yerli yazarlar haftasını yaptık. Şimdi de 7 bölge müdürlüğümüzün sahnelediği klasik oyunları Ankara'da topladık ve tiyatroseverlerin beğenisine sunduk. Sanatseverler de bizleri yalnız bırakmadı ve oyunlarımızın çoğu neredeyse kapalı gişe şeklinde oynuyor" dedi.
Burcu ŞEN/
ANKARA