Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesine "Yılın Okuru Ödülü"

Aybüke Yalçın, kanlı terör örgütü PKK tarafından 9 Haziran 2017'de ilk görev yeri Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktığı sırada saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan Yalçın kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Aybüke Yalçın, vefat ettiğinde henüz 22 yaşındaydı... Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Annesinin acısı ise ilk günkü gibi taze...

Anne Yalçın, kızına duyduğu özlemi ve kızı hakkında bilinmeyenleri SABAH'a anlattı.

ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇIRPINIYORDU

18 Kasım 2020'de hizmete açılan Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'ne kızının adı verildiği için oldukça gururlu olduğunu belirten anne Zehra Yalçın, "Kütüphane çok güzel, ödül de aldı zaten. Duygulanmamak mümkün değil. Kızım çok özel biriydi. Onu çok özlüyorum. Müziği o kadar çok seviyordu ki orada üç tane öğrenci hazırlıyormuş mesela biz olaydan sonra öğrendik. Ücretsiz kurs veriyormuş öğrencilere sınavlara girsinler diye. Çocuk yaşta evlendirilmek istenen çocukları engellemek için uğraşıyormuş. Öğrenciler 'hocam biz de sizin gibi öğretmen olmak istiyoruz ama durumumuz yok evlenmek istemiyoruz' diyorlarmış. Aybüke de sık sık nöbetçi oluyordu. En küçük oydu. İşini severek yapıyordu. O öğrencilere ders veriyordu. Tek hayali müzik öğretmeni olmaktı. O hayalini gerçekleştirdi ama kısa sürdü işte..." diyerek duygularını dile getirdi.



KÜTÜPHANEYE DEVAMLI GİDİYOR

Yalçın, memur emeklisi ve yaşamına Safranbolu'da devam ediyor. Safranbolu İlçe Halk Kütüphanesini sık sık kullanıyor. Bu nedenle de "Yılın Okuru Ödülü"ne layık görülen Yalçın, "Kitap okumayı çok seviyorum. Kitap sevgimin ödül olarak dönmesi çok güzel bir şey. Eskiden beri çok kitap okurum. Çalışırken şimdiki kadar çok okuyamazdım. 2014'de emekli olduğumdan beri sürekli okuyorum. Akıcı ve vakit geçirici kitapları okuyorum. Romanları okuyorum çünkü kafamın dağılması lazım. Günümün rahat geçmesi lazım. Hikaye türü de olabilir keyifli kitaplar okuyorum. Kütüphaneye devamlı gidiyorum" ifadesini kullandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yılın Okuru Ödülü: Zehra Yalçın, Amine Sare Çerçi ve Halil Bağış

Yılın Kütüphanesi Ödülü: Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi

İsmail Saib Sencer Yılın Kütüphanecisi Ödülü: Adem Gören ve Öğr. Gör. Selçuk Aydin

Ali Emiri Efendi Onur Ödülü: Dr. Nevzat Kaya

Yılın İş Birliği Ödülü: Fatih Belediyesi

Yılın Kütüphane Dostu Belediyesi Ödülü: Mamak Belediyesi

Yılın Kütüphane Dostu Yöneticisi Ödülü: Dr. Ozan Balcı

Yılın Okuma Kültürünün Gelişimine Katkı Ödülü: Anadolu Mektebi

Yılın Yenilikçi Fikri Ödülü: Gör-İşit