Yeni bir dijital sanat platformu

DIJİTAL sanat ve NFT'nin yükselişiyle hız kazanan girişimlere Türkiye'den Zarastro Art adlı platform da eklendi. Platform, sanatseverleri, sanatçılarla dijital ortamda bir araya getiriyor. Türk sanatçıları dünyaya tanıtmayı amaçlayan Zarastro Art, yayın hayatına Ferhat Özgür, Nancy Atakan ve Kübra Cenk Uslu'nun işlerinden oluşan üç çevrimiçi sergiyle başladı. To Be Good and To Live, Özgür'ün kariyerinin son yirmi yılında farklı dönem ve şehirlerde çektiği onaltı fotoğrafı, yeniden ele alıyor. Cultural Threads, Nancy Atakan'ın video seçkisiyle, toplumsal cinsiyet rollerinin baskıcı doğasını anlatıyor.