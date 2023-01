’Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa’ filminin galası yapıldı

100 KİŞİLİK EKİPLE ÜÇ YILDIR ÇALIŞIYORUZ

Galada açıklama yapan filmin yapımcısı İsmail Fidan, "Bugün Atatürk Kültür Merkezi gibi muazzam bir mekanda görkemli bir gala yapıyoruz. Çok heyecanlıyız ama, bir heyecanımız da şu, 'Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa' tüm Avrupa'da ve Azerbaycan'da bugün itibariyle vizyona girdi. Muazzam görseller, bizlerle paylaşılmaya başlandı. Biz de inşallah 6 Ocak'ta tüm arkadaşlarımızla buluşuyor olacağız ve bununda heyecanı bambaşka. Yaklaşık 100 kişinin üzerinde bir ekiple, üç yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Rafadan Tayfa görselinde her karesinin, müziğinde her notasının, içeriğinde her harfin düşünüldüğü bir proje. Üç kuşağı çünkü, 'Rafadan Tayfa' sadece çocuklarımız arkadaşlarımız değil, anne babaları, dede ve nineleriyle birlikte sinemaya geliyorlar. Çünkü, 'Rafadan Tayfa' bizim, bizden olan bir proje. O yüzden inşallah kendi rekorumuz olan 3 buçuk milyon kişiyi geçmek için herkesi bekliyoruz" dedi.