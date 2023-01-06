’Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa’ filminin galası yapıldı

BAKAN ERSOY: EN ETKİLİ TANITIM TÜRKİYE'NİN İHRAÇ ETTİĞİ DİZİLER VE FİLMLER

Türkiye'nin film ve dizi ihracatında büyük aşama kaydettiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biliyorsunuz, son yıllarda film ve dizi sektörü Türkiye'de çok büyük adımlar attı. Dünyada da kendini kabul ettirdi. Bugün, Amerika'dan sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ikinci ülke. Her sene ve geçen sene de cirolarını döviz bazında arttırarak, bu ihracatına devam ediyor. Artık, dünyanın her noktasında Türkiye ihraç ettiği diziler ve filmleriyle tanıtımını yapmaya başladı, bu en etkili tanıtım. İnsanların aslında ödeme yaparak izlediği ve takipçisi olduğu filmler bunlar. Tabi, 'Rafadan Tayfa'nın ayrı bir önemi var. Rafadan Tayfa aynı zamanda teknolojiyi de birleştiren, çağımızın yeni nesil filmini oluşturuyor. Animasyon konusunda, animasyon prodüksiyonları konusunda, bu teknolojinin Türkiye'de gelişmesi konusunda da öncülük eden bir filmimiz. Bu ne kadar başarılı olursa, bu tarz filmlerin Türkiye'de yapılması ve bu tarz filmlerin dünya tarafından satın alınması, o kadar önemli olur. Tabi bu üçüncü filmi yanılmıyorsam, ilki 2 milyondan fazla izleyici almıştı. İkincisi 'Göbeklitepe' ile ilgiliydi. Bizim tarihi yerlerimizi tanıtması açısından da çok önemliydi, 3 buçuk milyondan fazla bir izleyici almıştı. İnşallah bu filmle beş milyonu geçeceğiz. İnşallah bir rekor da bu filmle birlikte sağlayacağız. Hem film sektörü açısından, hem animasyon sektörü açısından hem de ülkemizin tanıtımı açısından birçok misyonu 'Rafadan Tayfa' başarıyla üstlenmiş olacak. Ama çok önemli bir misyon daha var. Türkiye'nin kültürünün, Türk yapımcılar tarafından, Türk kültürüne uygun bir şekilde tanıtılması. Halkımıza yansıtılması, hissedilmesi, halkımızla yeterli olmayıp, bütün dünyaya anlatılması açısından da çok çok önemli. O yüzden ben yapımcı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Göstermiş oldukları özveriden dolayı da teşekkür ediyorum. İnşallah herkese de örnek olmasını diliyorum" dedi.