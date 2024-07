Katar’ın dünyaca ünlü sanatçısı Dana Al Fardan Kuşadası’nda konser verecek

Dana Al Fardan, şarkılarını ilk kez saygın Türk dinleyicisiyle paylaşma imkanı bulacağı için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Dana Al Fardan konserde seslendireceği şarkılarını 'İndigo yani çivit mavisi, üçüncü göz çakrasının rengidir. Bilgeliği ve yüksek anlayışı temsil ediyor. Tüm doğanın, görme duyusuna renk aracılığıyla kendini gösterdiğini gözlemledik. Indigo Albümümde yer alan parçalarımızı seslendireceğimiz bu konserde, piyano, yaylı çalgılar ve elektroniklerden oluşan bir oda orkestrası tarafından gerçekleştirilen, tüm ışık, renk ve ses yelpazesi aracılığıyla yüksek benliğinize doğru bir yolculuk yapacaksınız' sözleriyle özetliyor.

KATARLI SANATÇI DANA AL FARDAN'DAN RUMİ MÜZİKALİ

Londra Coliseum, İtalya'da Politeama Garibaldi di Palermo , Fransa Cannes Film Festivali gibi bir çok Avrupa sahnesinde, Amerika'da Kennedy Center ve New York'ta Dana Al Fardan eserleri dinleyiciyle buluştu. Mevlâna Celaleddin-i Rumi'den ve Evren Sharma'nın Rumi kitabından etkilenerek hazırladığı 'Rumi: the Musical' isimli müzikalin premierini London Colliseum'da gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü müzik otoritelerinden tam not alan, seyircinin her gösterimde dakikalarca ayakta alkışladığı Rumi Müzikali, Londra'da kapalı gişe oynadı. Dana Al Fardan, 2025 yılı sonunda Rumi Müzikali'ni İstanbul'da Türk izleyicisiyle buluşturmak için çalıştıklarını belirtiyor. Al Fardan 'Mevlana'nın tüm dünyayı etkisi altına alan felsefesi, besteci ve kompozitör olarak beni çok etkiledi. Mevlana bu topraklardan dünyaya yayılmış eşsiz bir değer. Rumi Müzikali'ni bir an önce Türkiye'de sergilemek için sabırsızlanıyorum' diyor.

EFES VE PAMUKKALE'Yİ GEZECEK

İlk kez Türkiye'de konser vermeye hazırlanan Katar'ın dünyaca ünlü kadın sanatçısı Dana Al Fardan konser öncesi Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti ve Pamukkale'yi gezecek. Ardından 7 Temmuz'da klasik müzikseverlerle, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kültür Sanat Tanıtım Vakfı (KUSAV) ev sahipliğinde Kuşadası Kervansarayı'nda bir araya gelecek. Dana Al Fardan, ilk kez Türk müzikseverlerle buluşacağı için büyük heyecan duyduğunu belirtti. Dünyanın dört bir yanında ikonik mekanlarda sahne alan ünlü sanatçı, Türkiye'nin etkileyici coğrafyasındaki İstanbul, Efes Antik Kenti, Truva Antik Kenti, Kapadokya gibi dünyaca ünlü tarihi mekanlarda da konser vermeyi çok istediğini belirtiyor.

DANA AL FARDAN KİMDİR?

Doğunun kültüründen aldığını batının ezgileriyle harmanlayan Dana Al Fardan, Katar'ın dünyadaki müzik öncüsü olarak kabul ediliyor. Ünlü sanatçı, İngilizce şarkı söyleyen ilk Katarlı kadın olması ve Katar Filarmoni Orkestrası'nın kültür elçisi olmasıyla tanınıyor. Katarın ilk kadın şarkıcısı ve yazarı olarak ülkesinin dünyadaki müzik öncüsü kabul edilen Dana Al Fardan'ın Paint, Layla, Sandstorm, Indigo isimli dört albümü bulunuyor. Ayrıca Nadim Naaman işbirliği ile Broken Wings ve Rumi isimli iki müzikale imza attı. Al Fardan şu anda inci çıkartan denizcileri anlatan beşinci albümü Tempest üzerinde çalışıyor. Tempest, küresel denizcilik kültürlerinin yakınlaşmasını gösteren bir senfonik orkestra ile Katar'ın inci dalışı perküsyonuna dayalı olarak orkestrasyona tabi tutulan bir albümdür. Bu araştırmada İskandinav, Kelt ve Baltık dahil olmak üzere tüm geleneksel denizcilik müziğinin Katar İnci Dalışı perküsyonunun ritmik yapısıyla uyumlu olduğunu ve ilahilerin tonalitesiyle dikkate değer bir benzerlik paylaştığını keşfediyoruz. Ülkesinin kültürel değerlerine büyük önem veren Al Fardan'a, Katar-Fas 2024 Kültür Yılı münasebetiyle Katar Müzeleri için Ekim 2024'te çıkacak bir albüm de yazılması görevi verildi. Dana Al Fardan, Katar'ın ilk plak şirketi olan DNA Records'u kurarak ülkesindeki müzik çalışmalarına da öncülük etti. Bir İngiliz filmi olan The Necromancer 'ın müziklerini ve gerçek bir hikayeye dayanan bir drama olan Orca filminin müziklerinin kompozisyonunu gerçekleştirdi. Dana Al Fardan, aynı zamanda Qatar Airways Grubu'nun resmi bestecisidir. 2024 yılı içinde İtalya'da Dana Al Fardan'ın besteleri "Giocando con Orlando" adlı tiyatro eserinde yer aldı. 77. Cannes Film Festivali'ne katılan Dana Al Fardan, son başyapıtı olan Indigo'yu sahnede seslendirdi.