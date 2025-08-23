Anadolu’da huzurun şenliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl beş farklı şehirde hayata geçireceği "Bir Anadolu Şenliği" serüveni, Hakkari'de başladı. 4 Eylül'e kadar sürecek şenlik kapsamında, Yüksekova'ya, Çukurca'dan Şemdinli ve Derecik'e uzanan geniş bir coğrafyada birbirinden zengin etkinlikler planlanıyor. Hakkari'de başlayan Bir Anadolu Şenliği kapsamında, Hakkari Stadyumu'nda oluşturulan çocuk köyü ve bakanlık etkinlik noktası ziyaret edildi. Seyir terasında halay gösterilerinin yapıldığı şenlikte, gastronomi etkinliği ise dikkat çekti. Hakkari'nin ardından 'Bir Anadolu Şenliği' Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis'te de eylül ayı içerisinde düzenlenmesi planlanıyor.