Hakkari şenlik yeri: Murat Dalkılıç’tan görkemli başlangıç

"Bir Anadolu Şenliği"nin ilk günü Murat Dalkılıç'ın unutulmaz konseriyle son buldu. Ünlü sanatçı "Adı Yok", "Kasaba", "Kırk Yılda Bir Gibisin", "La Fontaine" gibi geçmişten bugüne en sevilen eserlerini gece boyunca Hakkarililerle tek bir ağızdan söyledi. Dalkılıç, kendisine büyük bir coşkuyla eşlik eden dinleyicileri için konserini uzatarak 2 saat sahnede kaldı.

Ünlü sanatçı sahnede yaptığı konuşmada, "Çok uzun zamandır bu kadar güzel bir karşılama görmemiştik. Hepinize binlerce kere teşekkür ederiz. Harika bir gün geçirdik. Çok güzel insanlarla tanıştık. Birlikteliğimiz daim olsun. Bundan sonra sık sık gelelim inşallah. Sizleri çok seviyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve bütün ekibe alkışlar gelsin." dedi.