‘Bir Anadolu Şenliği’ Hakkâri’de devam ediyor

Hakkâri'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" etkinlikleri devam ediyor. Şenlik kapsamında Eski Belediye Alanı'nda sahne alan Grup Tillo, seslendirdiği ilahilerle dinleyicilere güzel anlar yaşattı. Daha sonra sahneye çıkan Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, sanatçılar Nurcan Selçuk ve Hüseyin Alan'ın yorumlarıyla "Yüreğimdeki Türküler" konserini Hakkârililerle buluşturdu. "Bir Anadolu Şenliği" Hakkâri, Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis'i kapsıyor. 22 Ağustos-4 Eylül arasında Hakkâri'de sürecek olan şenlik, sırasıyla Tunceli (5–11 Eylül), Şırnak (12–18 Eylül), Bingöl (19–25 Eylül) ve Bitlis (22–28 Eylül) illerinde gerçekleştirilecek. SABAH