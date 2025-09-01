Türk sineması arşivi güvence altında

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türk sinema tarihinin hafızası niteliğindeki iki büyük koleksiyonu, modern koşullarda koruma altına aldı. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Atatürk dönemine uzanan nitrat tabanlı film koleksiyonu ile Prof. Dr. Sami Şekeroğlu tarafından kurulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-TV Merkezi Koleksiyonu, artık uluslararası standartlara sahip özel arşivlerde muhafaza ediliyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin (MSGSÜ) Beşiktaş Balmumcu yerleşkesinde uzun yıllardır saklanan Prof. Sami Şekeroğlu Koleksiyonu, yapılan incelemelerde içinde bulunduğu yapının yüksek deprem riski taşıması nedeniyle taşınma kararı alındı. Yaklaşık 10 bin film, üniversitenin Bomonti Kampüsü'nde inşa edilen, iklimlendirme sistemleriyle donatılmış modern arşiv merkezine taşındı. Genelkurmay Başkanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı bünyesinde Bakanlık tarafından kurulan özel arşiv yer alan bu değerli koleksiyon, Atatürk'ün doğumunun 100. yılı kutlamaları kapsamında bir araya getirilen Osmanlı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dönemi filmleri ile Türk sinema tarihine ait filmleri de kapsıyor. Filmler dijitalleştirilerek de çağın gerektirdiği biçimde geleceğe taşınıyor.