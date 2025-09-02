Kayseri ilk kez Kültür Yolu’nda: Sanat, müzik ve lezzet şöleni

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Kayseri sadece bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda kültürün, sanatın ve hoşgörünün de buluşma noktasıdır. Kültür Yolu Festivali bu kimliği daha da güçlendirecek" dedi.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANI SERGİ ALANI

Kayserililer, festival kapsamında sanatın her rengini yansıtan sergiler aracılığıyla kentin geçmişten bugüne uzanan zengin kültürel dokusunu keşfetme şansı yakalayacak.

PABLO PICASSO: YARATILIŞ HER ŞEYDİR

Festival kapsamında dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso'nun eserleri ilk kez Kayserililer ile buluşacak. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi'nde açılacak "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi Picasso'nun sanat yaşamını ve kişisel ilişkilerinin eserlerine etkisini gözler önüne serecek. Sergide, sanatçının gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflarından oluşan; tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 50 eser yer alacak. Lale Vakfı tarafından sanatseverlerle buluşturulan sergi, Picasso'nun farklı sanat disiplinlerindeki üretimlerini bir araya getirirken, onun sanatsal dönüşümünü de kapsamlı biçimde ele alacak.

DİJİTAL SANATTAN GELENEKSEL MOTİFLERE KAYSERİ'DE SERGİ ZENGİNLİĞİ

Festivalin en dikkat çekici duraklarından biri, Gökhan Doğan'ın yapay zekâ destekli "Seyyah: Anadolu Medeniyetleri" eseri olacak. Kayseri Kalesi Kale İçi'nde yer alacak bu interaktif dijital deneyim, izleyicileri Göbeklitepe'den günümüze uzanan bir zaman yolculuğuna çıkarırken, her katılımcıya geçmiş medeniyetlerde farklı bir rol yükleyerek kişisel bir deneyim yaşatacak.

Sanatçı Zeliha Saçlı Bazoğlu'nun "Hüzün Çiçekleri" sergisi ise Kayseri Kalesi Arkeoloji Müzesi Fuaye'de sanatseverlerle buluşacak. Mazlum coğrafyalardaki kız çocuklarına dikkat çeken eserler, geleneksel Türk motiflerini modern bir resim diliyle buluşturarak kültürler ve kuşaklar arasında köprü kuruyor.

Bunların yanı sıra şehir genelinde çok sayıda sergi ziyaretçileri bekliyor. Kayseri Kalesi'nde "Gökyüzünden Türkiye", Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde "Adil-i Mutlak" ve "Sesimiz Nefesimiz Dedem Korkut", Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kayseri Kent Müzesi'nde "Paranın Yüzünde Anadolu", "Pir-i Mimaran Sinan" ve "PTT Pul Sergisi", Talas Sanat Galerisi'nde "El Sanatları Mirası" ve "Kayseri Sandık Çeyizi Mirası", Etnografya Müzesi'nde "Motif Motif Kayseri Sandıktan Çıkan Hikayeler", Atatürk Evi Müzesi'nde "İnsan ve Toprak" ile daha pek çok seçkin sergi festival süresince sanatseverlerle buluşacak.