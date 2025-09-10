Zeugma Mozaik Müzesi 3.5 milyon ziyaretçiye ulaştı

Gaziantep'te bulunan ve dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiğine ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, 9 Eylül 2011'de açılmasından bu yana 3.5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Roma dönemine ait mozaiklerin sergilendiği müze, 30 bin metrekarelik modern bir alanda hizmet veriyor. Müze Müdürü Özgür Çomak, 2024'te 466 bin ziyaretçiyle rekor kırıldığını, 2025'in ise hızlı başladığını belirtti. Çingene Kızı mozaiği, ABD'den 52 yıl sonra iade edilen 12 parçayla sergileniyor. Müze, çocuk dostu etkinlikler ve eğitim programlarıyla da dikkat çekiyor. Bölgedeki en çok ziyaret edilen kültür noktalarından biri olan Zeugma, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.