Bolşoy Balesi, AKM’de Romeo ve Juliet’le büyüledi

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde, dünyaca ünlü Bolşoy Bale ve Orkestrası'nın "Romeo ve Juliet" eseri İstanbul'da ilk kez sahnelendi. Gösteriyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy izledi. Türk Telekom Opera Salonu'nda üç perdede sahnelenen eserde, Bolşoy Orkestrası'nı ünlü şef Valery Gergiev yönetti. Juliet rolünde Svetlana Zakharova sahne alırken, Artemy Belyakov, Egor Gerashchenko ve diğer önemli isimler yer aldı. Yaklaşık 350 kişilik dansçı, müzisyen ve sahne ekibi İstanbul'a orijinal kostüm ve dekorlarla geldi. Bolşoy Balesi'nin 1776'dan bu yana süren tarihi ve Don Kişot gibi eserleri, AKM'deki gösterimle Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin prestijini pekiştirdi. Gösteri sonrası Bakan Ersoy, sanatçılara çiçek verdi. Bolşoy, festivalde 29-30 Eylül'de "Kuğu Gölü"nü sahneleyecek.