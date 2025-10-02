Belgrad’da Türk rüzgârı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen Belgrad Türk Film Günleri, 2-5 Ekim tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek. Güncel Türk sinemasının tematik ve estetik çeşitliliğini güçlü bir şekilde yansıtan seçkisiyle Sırbistan seyircisine hitap etmeyi amaçlayan etkinlik kapsamında 4 gün boyunca "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", "Ölü Mevsim", "Hakkı" ve "Akıldan Kalbe" filmleri Belgrad'daki Kinoteka salonlarında ücretsiz olarak izlenebilecek. Bugün özel bir resepsiyonla başlayacak etkinliğin ardından Türkiye'nin 2026 Oscar adayı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" gösterilecek. Etkinlik kapsamında söyleşiler de gerçekleştirilecek.