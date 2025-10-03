Gece müzeciliği rekor ilgi gördü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2025 yılı gece müzeciliği sezonunda 550 bini aşkın ziyaretçi ağırladıklarını duyurdu. Bakan Ersoy rekor ilgi gösterilmesinden dolayı Efes, Side ve Galata Kulesi'nde gece ziyaretlerinin 2 Kasım'a kadar uzatıldığını açıkladı. Gece müzeciliğine rekor derecede ilgi gösterildiğini ve bu ilgiden dolayı sürenin uzatıldığını belirten Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Işıklar yandığında, tarih yeniden hayat buluyor... Binlerce yıllık Efes, geceyle birlikte adeta ikinci bir doğuşu yaşıyor. Sütunlar, taşlar ve ihtişamlı yapılar; gökyüzünün karanlığında ışıkla birleşerek bambaşka bir anlam kazanıyor. Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor. -