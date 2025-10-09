Kültür yolculuğunun yeni durağı Diyarbakır

TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali'nin büyüsü, kadim surların şehrinde yeniden hayat buluyor. 51 durak, 350'ye yakın etkinlik, 9 gün sürecek kültür, sanat ve coşku dolu bir şölen. Anadolu'nun kalbinde, Mezopotamya'nın kadim mirasını taşıyan Diyarbakır, 11-19 Ekim tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında Saint George Kilisesi iki büyük sanatçının eserlerine ev sahipliği yapacak. Pablo Picasso'nun yaratıcı sürecine ve sanatsal dönüşümüne odaklanan "Yaratılış Her Şeydir" sergisinde, sanatçının çeşitli disiplinlerdeki 50 orijinal eseri sergilenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Kadim şehir Diyarbakır, bu yıl dördüncü kez tarih, kültür ve sanatla ışıldayacak. Yüzyıllardır medeniyetlerin izlerini taşıyan Diyarbakır, Kültür Yolu Festivali ile bambaşka bir atmosfere bürünecek ve 9 gün boyunca ziyaretçilerine unutulmaz bir kültür yolculuğu sunacak" dedi.