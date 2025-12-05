“Çocuk Gözüyle Zonguldak”ta minik yetenekler sahneye çıktı! Ödüller sahiplerini buldu

Zonguldaklı muhtarların öncülük ettiği "Çocuk Gözüyle Zonguldak" resim yarışması ödül töreni gerçekleştirildi, duygusal anlar yaşanırken resimler de sergilendi.

BEUN Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine öğrenciler, veliler, akademisyenler, bürokratlar ve çok sayıda davetli salonda hazır bulundu.

BEUN'da gerçekleştirilen etkinliğe Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Erdoğan, BEÜN Rektör Yardımcısı Servet Karasu, Amele Birliği Başkanı Veli Köktürk, Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

ETKİNLİK SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI'NIN OKUNMASIYLA BAŞLADI

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken Madenci Korosu sahneye çıkarak unutulmaz bir konser verdi. Öğrenciler Ege yöresi zeybek gösterisinde bulundu.

FERİT ARSLANTÜRK'TEN DUYGUSAL KONUŞMA

Etkinliği düzenleyen muhtarlardan Ferit Arslantürk duygusal bir konuşma yaparak töreni açtı. Arslantürk, yarışmanın amacının çocukların Zonguldak'ı kendi pencerelerinden resmetmesini sağlamak olduğunu belirtti.

ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Etkinlikte dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Salonda sergilenen resimler ise beğeni topladı. Çocukların çizdiği Zonguldak temalı resimler; madenci heykeli, liman, deniz, kömür ocakları, doğal güzellikler ve şehrin simgelerini yansıttı.