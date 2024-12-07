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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Beşiktaş - Vakıfbank voleybol maçı canlı izle! Sultanlar Ligi Beşiktaş - Vakıfbank maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Vakıfbank voleybol maçı canlı izle! Sultanlar Ligi Beşiktaş - Vakıfbank maçı hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi 12. hafta Galatasaray Daikin'in Eczacıbaşı galibiyeti ile başladı. Sırada siyah beyazlılarla ligde 2. sırada yer alan Vakıfbank var. Ev sahibi Beşiktaş ise 10. sıradan yükselmek istiyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen voleybolseverler Beşiktaş - Vakıfbank maçı canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. Beşiktaş - Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 07.12.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 12:55
Beşiktaş - Vakıfbank voleybol maçı canlı izle! Sultanlar Ligi Beşiktaş - Vakıfbank maçı hangi kanalda?

Sultanlar Ligi Beşiktaş - Vakıfbank maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. 2024-2025 sezonunda takip edilen filedeki mücadele sonunda şampiyonluk adayları gösterilmeye başladı. Peki; Beşiktaş - Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Vakıfbank voleybol maçı canlı izle! Sultanlar Ligi Beşiktaş - Vakıfbank maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN?

Sultanlar Ligi 12. haftada Beşiktaş - Vakıfbank voleybol maçı 7 Aralık bugün 13.00'te oynanacak. Karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Maçın başhakemi Onur Coşkun olacak.

Beşiktaş - Vakıfbank voleybol maçı canlı izle! Sultanlar Ligi Beşiktaş - Vakıfbank maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın canlı yayını TVF Volaybol TV ekranlarında takip edilecek.

Beşiktaş - Vakıfbank voleybol maçı canlı izle! Sultanlar Ligi Beşiktaş - Vakıfbank maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı aşağıdaki linkten canlı takip edebilirsiniz:

https://www.youtube.com/TVFVOLEYBOLTV

Beşiktaş - Vakıfbank voleybol maçı canlı izle! Sultanlar Ligi Beşiktaş - Vakıfbank maçı hangi kanalda?

SULTANLAR LİGİ 12. HAFTA MAÇ PROGRAMI

TARİH SAAT MAÇ YAYIN BAŞHAKEM YARDIMCI HAKEM
6 Aralık Cuma 18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin TRT Spor Yıldız Seçkin Yener Uğur Ateş
7 Aralık Cumartesi 13.00 Beşiktaş-VakıfBank TVF Voleybol TV Onur Coşkun Mehmet Gül
7 Aralık Cumartesi 13.00 Fenerbahçe Medicana-Kuzeyboru TRT Spor Yıldız Erol Akbulut Sadettin Kıral
7 Aralık Cumartesi 15.00 Aydın BBSK-Bahçelievler Bld. TVF Voleybol TV Arzu Uzatöz Serhat Semiz
7 Aralık Cumartesi 16.00 Türk Hava Yolları-Sarıyer Bld. TVF Voleybol TV Tuncay Sevim Ebru Kaya
7 Aralık Cumartesi 18.30 Keçiören Bld. Sigorta Shop-Aras Kargo TRT Spor Yıldız Yavuz Akdemir Umut Maden
8 Aralık Pazar 20.00 Nilüfer Bld.Eker-Zeren Spor TVF Voleybol TV Sadettin Deneri Melike Erol Özkan
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