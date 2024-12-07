Beşiktaş - Vakıfbank voleybol maçı canlı izle! Sultanlar Ligi Beşiktaş - Vakıfbank maçı hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi 12. hafta Galatasaray Daikin'in Eczacıbaşı galibiyeti ile başladı. Sırada siyah beyazlılarla ligde 2. sırada yer alan Vakıfbank var. Ev sahibi Beşiktaş ise 10. sıradan yükselmek istiyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen voleybolseverler Beşiktaş - Vakıfbank maçı canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. Beşiktaş - Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SULTANLAR LİGİ 12. HAFTA MAÇ PROGRAMI
|TARİH
|SAAT
|MAÇ
|YAYIN
|BAŞHAKEM
|YARDIMCI HAKEM
|6 Aralık Cuma
|18.00
|Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin
|TRT Spor Yıldız
|Seçkin Yener
|Uğur Ateş
|7 Aralık Cumartesi
|13.00
|Beşiktaş-VakıfBank
|TVF Voleybol TV
|Onur Coşkun
|Mehmet Gül
|7 Aralık Cumartesi
|13.00
|Fenerbahçe Medicana-Kuzeyboru
|TRT Spor Yıldız
|Erol Akbulut
|Sadettin Kıral
|7 Aralık Cumartesi
|15.00
|Aydın BBSK-Bahçelievler Bld.
|TVF Voleybol TV
|Arzu Uzatöz
|Serhat Semiz
|7 Aralık Cumartesi
|16.00
|Türk Hava Yolları-Sarıyer Bld.
|TVF Voleybol TV
|Tuncay Sevim
|Ebru Kaya
|7 Aralık Cumartesi
|18.30
|Keçiören Bld. Sigorta Shop-Aras Kargo
|TRT Spor Yıldız
|Yavuz Akdemir
|Umut Maden
|8 Aralık Pazar
|20.00
|Nilüfer Bld.Eker-Zeren Spor
|TVF Voleybol TV
|Sadettin Deneri
|Melike Erol Özkan