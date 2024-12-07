Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Beşiktaş - Vakıfbank voleybol maçı canlı izle! Sultanlar Ligi Beşiktaş - Vakıfbank maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Vakıfbank voleybol maçı canlı izle! Sultanlar Ligi Beşiktaş - Vakıfbank maçı hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi 12. hafta Galatasaray Daikin'in Eczacıbaşı galibiyeti ile başladı. Sırada siyah beyazlılarla ligde 2. sırada yer alan Vakıfbank var. Ev sahibi Beşiktaş ise 10. sıradan yükselmek istiyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen voleybolseverler Beşiktaş - Vakıfbank maçı canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. Beşiktaş - Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?