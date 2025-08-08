8 Ağustos magazin gündemi alev aldı! İbrahim Tatlıses, Demet Şener, Münir Özkul’un eşi Umman Özkul...

Bir döneme damga vuran projelerde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran Nehir Erdoğan, uzun zamandır magazin dünyasından uzak bir yaşam sürse de zaman zaman sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Son olarak tatilinden kareler paylaşan Erdoğan, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. İşte Yabancı Damat'ın Nazlı'sının son hali…
2018 yılında hayatını kaybeden merhum sanatçı Münir Özkul'un kendisinden 27 yaş küçük son eşi Umman Özkul, kansere yenik düşerek hayata veda etti. Umman Özkul'un vefatından sonra 40 yıllık eşi Münir Özkul hakkındaki o sözleri ise yeniden gündem oldu
Yıldız Çağrı Atiksoy ile 3 yıldır evli olan ve bir kız çocuğu olan Berk Oktay hakkındaki ihanet ve taciz iddialarını yalanladı. Ünlü oyuncu avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlattığını duyurdu.
Kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses şimdi de sır gibi sakladığı torunu ile adından söz ettirdi. Tatlıses'in esmer güzeli torunu Berfin güzelliğiyle herkesi mest etti.
İngiltere'de sağlıksız görünen mankenlerin kullanıldığı reklam yasaklandı. Türkiye'deki güzellik kraliçeleri de bu durumu destekleyerek "Artık kendine güvenen, sağlığını ön planda tutan nesillerin devri başlıyor" dedi.
İstanbul'da konser veren Jennifer Lopez'e şovu (!) nedeniyle bir övgüler, bir övgüler...Baktım da aralarında Hadise'nin sahnesini fazla erotik bulanlar bile var. Belli ki "Standart" kelimesini tamamen hayatımızdan sildik...