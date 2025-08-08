Haberler Günaydın Haberleri 8 Ağustos magazin gündemi alev aldı! İbrahim Tatlıses, Demet Şener, Münir Özkul'un eşi Umman Özkul...
Giriş Tarihi: 8.8.2025 09:53 Son Güncelleme: 8.8.2025 10:14

8 Ağustos magazin gündemi alev aldı! İbrahim Tatlıses, Demet Şener, Münir Özkul'un eşi Umman Özkul...

Magazin gündemini bugün de çarpıcı gelişmelerle dolu. Magazin turumuz başlıyor...

8 Ağustos magazin gündemi alev aldı! İbrahim Tatlıses, Demet Şener, Münir Özkul’un eşi Umman Özkul...
10:13

Yabancı Damat'ın Nazlı'sını gören tanıyamadı! Nehir Erdoğan’ın tatil pozları olay oldu: “Yıllar sana da acımamış…”

Bir döneme damga vuran projelerde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran Nehir Erdoğan, uzun zamandır magazin dünyasından uzak bir yaşam sürse de zaman zaman sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Son olarak tatilinden kareler paylaşan Erdoğan, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. İşte Yabancı Damat'ın Nazlı'sının son hali…

09:13

Yaşlarıyla değil, aşklarıyla fark atmışlardı...Münir Özkul'un 40 yıllık yol arkadaşı Umman Özkul'un o sözleri hala akıllarda! "Öyle yatalak kalsaydı..."

2018 yılında hayatını kaybeden merhum sanatçı Münir Özkul'un kendisinden 27 yaş küçük son eşi Umman Özkul, kansere yenik düşerek hayata veda etti. Umman Özkul'un vefatından sonra 40 yıllık eşi Münir Özkul hakkındaki o sözleri ise yeniden gündem oldu

İŞTE DETAYLAR...

08:49

Hukuki süreç başlattı! Berk Oktay hakkındaki ihanet ve taciz iddialarını yalanladı

Yıldız Çağrı Atiksoy ile 3 yıldır evli olan ve bir kız çocuğu olan Berk Oktay hakkındaki ihanet ve taciz iddialarını yalanladı. Ünlü oyuncu avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlattığını duyurdu.

İŞTE DETAYLAR...

07:58

İbrahim Tatlıses'in torunu güzelliğiyle mest etti! Berfin'e bir bakan dönüp bir daha baktı

Kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses şimdi de sır gibi sakladığı torunu ile adından söz ettirdi. Tatlıses'in esmer güzeli torunu Berfin güzelliğiyle herkesi mest etti.

İŞTE DETAYLAR...

07:39

Anoreksiyadan binlerce kişi ölüyor, yıkılsın artık bu algı!

İngiltere'de sağlıksız görünen mankenlerin kullanıldığı reklam yasaklandı. Türkiye'deki güzellik kraliçeleri de bu durumu destekleyerek "Artık kendine güvenen, sağlığını ön planda tutan nesillerin devri başlıyor" dedi.

İŞTE DETAYLAR...

06:46

"Başörtülü kadın hakim, savcı, avukat olamaz" Neredesiniz kadın haklarını savunanlar?

Türkiye'de bazı zihniyetler hiç değişmiyor ne yazık ki. Dünya değişiyor, dönüşüyor ama bir kesim var ki ülkemizde onlar katı ideolojik duruşlarını aynen devam ettiriyor. Son örneğini İstanbul Barosu'nun 'Kadın Hakları Merkezi' Whatsup grubunda yer alan mesajda gördük. İsminin 'Kadın Hakları Merkezi' olduğuna kanmayın sakın. Grupta kadın haklarını ayaklar altına alan ifadeler yer alıyor.

İŞTE DETAYLAR...

06:25

Pop müzik artık cinsellik satıyor! Bizimkiler de Jennifer Lopez'i taklit ediyor

İstanbul'da konser veren Jennifer Lopez'e şovu (!) nedeniyle bir övgüler, bir övgüler...Baktım da aralarında Hadise'nin sahnesini fazla erotik bulanlar bile var. Belli ki "Standart" kelimesini tamamen hayatımızdan sildik...

İŞTE DETAYLAR...

ARKADAŞINA GÖNDER
8 Ağustos magazin gündemi alev aldı! İbrahim Tatlıses, Demet Şener, Münir Özkul'un eşi Umman Özkul...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz