Başkan Özkan sanayi esnafını dinledi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey sanayi esnafını gezerek sorunlarını dinledi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Pazartesi günlerini esnaflara ayırdıklarını dile getirdi Başkan Özkan, "Bu hafta ki toplantımızı Sanayi Sitesi'nin içerisinde gerçekleştirdik. Burada Sanayi Sitesi'ni gezdik. Sıkıntıları yerinde tespit ettik. Alt yapıyla ve yollarla ilgili esnaflarımızın talepleri oldu. En büyük sıkıntı alt yapı olarak anlaşıldı. En kısa süre içerisinde bir taraftan BUSKİ, bir taraftan Karacabey Belediyesi, Karacabey ekonomisinin can damarlarından biri olan sanayi sitesindeki eksikliklerin giderilmesi ve yeniliklerin gerçekleştirilmesi konusunda gayret gösterecek. Sanayi sitesine giriş çıkışlar daha rahat bir şekilde gerçekleşecek" dedi.

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