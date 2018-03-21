Başkan Kuzu umre yolcularını uğurladı

Umre için yola çıkan Çanlı vatandaşlar, aileleri ve sevenleriyle bir araya geldi. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu uğurlama töreninde ailelerin heyecanına ortak olan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu'da umrecileri yalnız bırakmadı.

Tek tek helallik alarak kutsal mekânları ziyaret için yola çıkan umrecileri uğurlayan Başkan Kuzu, "Kutsal topraklarda kutsal bir göreve gidiyorsunuz. Hepinizin yolu açık olsun. Allah herkese bunu nasip etsin. O kutsal yolculukta Allah herkesin dualarını kabul etsin. Sağlıklı, sıhhatli ve hayırlısıyla gitmeyi, gelmeyi nasip etsin. Bizim için de dualar edin" dedi.

