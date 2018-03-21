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Başkan Kuzu yolcularını uğurladı

’nin Çan ilçesinde, ziyareti yapacak olan vatandaşlar için Çan Belediyesi Kapalı Pazaryerinde bir uğurlama töreni düzenlendi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 16:26
Başkan Kuzu umre yolcularını uğurladı

için yola çıkan Çanlı vatandaşlar, aileleri ve sevenleriyle bir araya geldi. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu uğurlama töreninde ailelerin heyecanına ortak olan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu'da umrecileri yalnız bırakmadı.

Tek tek helallik alarak kutsal mekânları ziyaret için yola çıkan umrecileri uğurlayan Başkan Kuzu, "Kutsal topraklarda kutsal bir göreve gidiyorsunuz. Hepinizin yolu açık olsun. Allah herkese bunu nasip etsin. O kutsal ta Allah herkesin dualarını kabul etsin. Sağlıklı, sıhhatli ve hayırlısıyla gitmeyi, gelmeyi nasip etsin. Bizim için de dualar edin" dedi.

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Başkan Kuzu umre yolcularını uğurladı
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