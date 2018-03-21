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Vali Büyükakın din görevlileri ile bir araya geldi

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik İl Müftülüğü’nün düzenlediği personel buluşmasında din görevlileriyle bir araya geldi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 10:58
Vali Büyükakın din görevlileri ile bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, müftü yardımcıları ve müftülük personeli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, müftülük olarak yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Müftülük olarak çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ifade eden Müftü Akkuş tüm hizmetleri için personeline teşekkür ederek planladıkları çalışmalar hakkında Vali Büyükakın'ı bilgilendirdi.

Müftülük tarafından yapılan, yapılması planlanan tüm çalışmaların çok önemli olduğuna dikkat çeken Vali Büyükakın "Sizlerin yaptığı çalışmaları büyük bir titizlikle takip ediyorum. Sizler son derece hassas bir konuda hizmetlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Sizlerin her zaman yanındayız" dedi.

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Vali Büyükakın din görevlileri ile bir araya geldi
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