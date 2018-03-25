Dev dönüşümde sıra Millet Mahallesi’nde

Yıldırım Belediyesi, dönüşüm hamlesini Millet Mahallesi
'nde sürdürüyor. Bölgenin çehresini değiştirecek dönüşüm projesiyle Millet Mahallesi yeni modern, ferah ve güvenli konutlara sahip olacak. Toplamda 25 bin 848 metrekarelik alanda 120 daire ve 9 iş yerinin yapılacağı proje bölgesinde yıkım çalışmaları düzenlenen törenle gerçekleştirildi. ÖNCELİK VATANDAŞ RIZASI
Yıldırım'ın bu gün 50 yıldır süren ve plansız yapılaşmadan kaynaklanan sorunları bulunduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yarım asırdır biriken bu sorunları çözerek, insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek, şehrimizin marka değerini arttıracak bir kentsel dönüşüm
planladık. Bu gün itibariyle dönüşüm seferberliği Millet Mahallesi'nden Karapınar'a Teferrüç'ten Mevlana-Ulus'a ilçemizin her bölgesinde devam ediyor. Buralarda hak sahibi olan vatandaş
larımızı güvenle yaşayabilecekleri konutlara kavuşturuyoruz. Yaptığımız çalışmalarda hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın en büyük avantajı en doğal hakları olan, eski hasarlı binalar yerine güvenli ve sağlam binalarda yaşamak olacak" dedi. GELECEĞE TAŞIYAN PROJELER
Yıldırım'ı yeniden inşa etmek için büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Edebali, "İlçemizin yarısının imar düzenini değiştiriyoruz. Daha yaşanabilir bir Yıldırım için vizyon projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Türkiye'nin en büyük spor kompleksinin inşasını sürdürüyoruz. Sular Vadisi Doğa Parkı çalışmaları ve Mevlana Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi de hızla devam ediyor" dedi.