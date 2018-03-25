Gökmen Projesi hızla yükseliyor

BTSO öncülüğünde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi
'nin destekleriyle 13 bin metrekare alanda yapımı devam eden GUHEM, yeni neslin uzay ve havacılığa olan ilgisi ve farkındalığını artıracak. Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 'Gökmen Projesi
' kapsamında yapımına başlanan, Türkiye'nin ilk uzay temalı merkezi 'Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi' (GUHEM) inşaatının yarısı tamamlandı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 80 Milyon liralık destek sağladığı GUHEM tamamlandığında dünyada ilk 5, Avrupa'nın ise en iyi uzay temalı merkezi olacak. YIL SONUNDA TAMAM
Uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve sergilerin yer alacağı merkeze Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 80 milyon liralık destek sağlıyor. GUHEM, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile birlikte 200 milyon liralık bütçesi ile modern mimarisiyle uzay ve havacılık alanında Türkiye'nin en önemli merkezi durumuna gelecek. Yaklaşık 150'nin üzerinde interaktif düzenek, havacılık öğrenme merkezi, uzay inovasyon atölyesi ile dikey rüzgar tüneli gibi birbirinden farklı uygulamaların yer alacağı GUHEM'in ilk katında modern uçuş simülatörleri yer alacak. "Uzay katı" olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunulacak. Geçen Ağustos ayında temeli atma töreni gerçekleştirilen merkezin bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor. BURSA 'STRATEJİK' BÜYÜYOR
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyanın en büyük ekonomilerinin uzay ve havacılıkta önemli bir noktaya geldiğini belirterek, Türkiye'nin GÖKTÜRK uydusu, Atak helikopteri, Hürkuş gibi milli projelerle stratejik sektörlerde söz sahibi olduğunu söyledi. BTSO olarak otomotiv, makine, tekstil başta olmak üzere birçok alanda tecrübeye sahip firmaların uzay havacılık ve savunma sektörlerine yönelik projeler gerçekleştirdiğini belirten Burkay, "Ülkemiz ve Bursa'mızın geleceği için stratejik sektörlerde ağırlığımızı artırıyoruz. Bursalı firmalarımız artık yeni stratejik sektörlere yönelik önemli adımlar atıyor. Kentimizin 2013 yılında havacılık ve savunma sektörlerinde ihracatı yaklaşık 4.8 milyon dolardı. 2017 yılı sonu itibariyle sektörün ihracatı 7.6 milyon dolara yükseldi. Odamız bünyesindeki kümelenme ve Ur-Ge faaliyetlerinin de katkılarıyla firmalarımız artık milli projelerde daha fazla rol alıyor" dedi.