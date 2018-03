Avcılar'da yaşlılar kahvaltıda buluştu

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli etkinlikte yaptığı konuşmada, "Değerli büyüklerimizi her zaman hatırlamalıyız" dedi.

Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kent Konseyi Kadın Meclisi Kültür Sanat Çalışma Grubu tarafından Yaşlılar haftası nedeniyle kahvaltı programı düzenlendi. Her sabah Bülent Ecevit Emeklile Parkı'nda buluşan yaşlılar bu kez ayrıca düzenlenen etkinlik için bir araya geldi. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli de düzenlenen etkinlikte yerini alırken, kahvaltıya katılımın yoğun olduğu gözlendi. Başkan Dr. Toprak; " Küçüklerini sevmek ve büyüklerini saymak üzere ant içmiş bir ulusun evlatları olarak sadece Yaşlılar Haftasında değil değerli büyüklerimizi her zaman hatırlamalıyız. Biz de çalışmalarımızı bu kapsamda yürütüyoruz. Yaşlılar Haftası dolayısıyla da bugün Avcılarımızın siz değerli büyükleri ile bir aradayız, hepinizin yaşlılar haftasını kutluyor ve saygılarımı sunuyorum" dedi. Öte yandan Avcılar'da yaşlı ve emekli vatandaşlar sadece yaşlılar haftasında hatırlanmıyor, Avcılar Belediyesi her sabah hemşehrileri için Bülent Ecevit Emekliler Parkında simit ve çay ikramında bulunuyor. Avcılar Belediyesi, yaşlı ve kimsesizler için evde bakım hizmetinden aşevinden evlere 3 çeşit sıcak yemek hizmetine kadar tüm ihtiyaçlarına çözüm buluyor. Evini temizleyemeyecek durumda olan vatandaşlarını da unutmayan Avcılar Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yönlendirdiği ekipler aracılığı ile kapsamlı bir şekilde temizlenmesini sağlıyor.



