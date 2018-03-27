Huzurevi Korosu’ndan anlamlı konser

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının desteklediği Kocaeli Huzurevi sakinlerinin oluşturduğu Huzurevi Korosu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde konser verdi. Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan repertuvarlarıyla sanatseverlerin karşısına Yaşlılar Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikte çıkan koroyu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Garnizon Kurmay Başkanı Kurmay Albay Ersin Aydemir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Kocaeli Huzurevi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Ilıcalı ve huzurevi sakinleri dinledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kocaeli Huzurevi ve Huzurevi Derneği tarafından düzenlenen konserde, Huzurevi sakinlerinden oluşan koro, Türk Sanat Müziği eserleri seslendirdi. Erbil Aydın'ın şefliğini yaptığı Huzurevi Korosu, Türk Sanat Müziği'nin eşsiz eserlerinin icra edileceği bir akşamda sanatseverler için şarkılarını seslendirdiler. Vali Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy, Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu da Kocaeli Huzurevi Korosu ile beraber repertuvarın son parçası olan "Rüya Gibi Her Hatıra" şarkısını seslendirdiler.

