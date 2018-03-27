Seracılığa öncü olarak projede, zambak ve karanfiller çiçek açtı

Bolulu çiftçilere öncülük edilmek amacıyla Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi iş birliğinde başlatılan çalışmalarda, kesme çiçek serasında geçtiğimiz Eylül ayında dikimi gerçekleşen sprey karanfiller ve zambak (lilium) bitkileri, kış mevsimine rağmen rengarenk açtı.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın, "Bu seramız Bolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne ait 600 metrekare jeotermal suyla ısınan bir kesme çiçek serası. Bu seramızda biz çiftçilerimize birçok kesme çiçekte örnek olmak istiyoruz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile beraber yürüttüğümüz projemizde gül, Cipso (gelin çiçeği), statis (deniz lavantası), gerbera, krizantem, Hüsnü Yusuf, karanfil ve zambak üretimi yapıyoruz. Bunların gelişimini tek tek inceliyoruz. Bolu'da da bunu gerçekten başarılı şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Çiftçilerimize halkımıza bunu göstermek istiyoruz. Biz özellikle Bolu'da soğanlı bitki üretimini burada yaygınlaştırmak istiyoruz. Bolu'nun iklimi ve yaygın toprak özellikleri soğanlı bitki üretimine çok uygun. Biz buna zambak ile başladık ama lale soğanı ile devam etmek istiyoruz" dedi.

