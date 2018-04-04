Minik sporcular yaşlıları unutmadı

Pendik Belediyesi, 'Gülümseyen Gözler' projesi kapsamında sürdürdüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Yaşlılar Haftası münasebetiyle Pendikspor'un U11 ve U12 takım futbolcuları yaşlı bakım evini ziyaret ederek, büyüklere çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edip onlarla sohbet etti.Genç sporcuların bu jesti karşısında oldukça duygulanan bakım evinin yaşlı sakinleri duygulu anlar yaşadı.

Pendik Belediyesi adına projenin koordinatörlüğünü yapan Danış Fırat, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin tüm hızı ile sürdüğünü, bu tarz aktiviteler ile toplumun bütün katmanları ile sevgi-saygı temelli bir bağ kurma çabası içinde olduklarını söyledi.

