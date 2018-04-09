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Çaldıkları yı açamayınca cadde kenarında bıraktılar

'da hırsızlar, gece çaldıkları yı açamayınca kaldırıma bırakıp kaçtılar.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 09:06
Çaldıkları kasayı açamayınca cadde kenarında bıraktılar

'nın Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi'nde bulunan bir araç bakım servisine giren hırsızlar, burada bulunan yı arabalarına yükleyerek kaçtı. Zanlılar çaldıkları kasayı bir süre açmayı denese de başarılı olamayınca, Pınarbaşı Caddesi'nde kaldırıma bırakarak kaçtılar. Hırsızların battaniyeyle sardığı kasayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Kasanın araç servisi sahibi Metin A.'ya ait olduğu ve içinde şirkete dair evraklarla müşteri çekleri olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri kasayı çalanların belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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Çaldıkları kasayı açamayınca cadde kenarında bıraktılar
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