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Kaybolan 85 yaşındaki yaşlı adam aranıyor

'in Yenipazar ilçesinde kaybolan 85 yaşlı adam, jandarmanın yanı sıra Bilecik ve çok sayıda köylü tarafından aranıyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 13:06
Kaybolan 85 yaşındaki yaşlı adam aranıyor

Yenipazar'ın nüfusuna kayıtlı (85), 'nde düzenlenen Gezisi organizasyonuyla geziye katıldı. Çanakkale dönüşü Selim Köyü'nde sabah karşı 04:00 otobüsten inerek yaklaşık 20 kilometre Batıbelenören Köyü'ne yürüyerek gitmek için guruptan ayrılan yaşlı adam lara karıştı.

Evine dönmeyen yaşlı adamı merak eden komşuları durumu hemen jandarma arayarak haber verdi. Yaşlı adamı, kaybolduğu noktada Yenipazar İlçe Jandarmasına bağlı ekiplerini yanı sıra, ve çok sayıda köylü arıyor.

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Kaybolan 85 yaşındaki yaşlı adam aranıyor
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