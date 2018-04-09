Kaybolan 85 yaşındaki yaşlı adam aranıyor

Yenipazar'ın Batıbelenören Köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Kaygısız (85), Selim Köyü'nde düzenlenen Çanakkale Gezisi organizasyonuyla geziye katıldı. Çanakkale dönüşü Selim Köyü'nde sabah karşı 04:00 otobüsten inerek yaklaşık 20 kilometre Batıbelenören Köyü'ne yürüyerek gitmek için guruptan ayrılan yaşlı adam kayıplara karıştı.

Evine dönmeyen yaşlı adamı merak eden komşuları durumu hemen jandarma arayarak haber verdi. Yaşlı adamı, kaybolduğu noktada Yenipazar İlçe Jandarmasına bağlı ekiplerini yanı sıra, Bilecik UMKE ve çok sayıda köylü arıyor.

