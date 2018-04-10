Kırmızı acı biber acıktırıyor

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, "Bazı besinler vardır ki; doyurmaz, tersine acıktırır. Yedikçe daha da çok yedirir. Sürekli iştahın açık olması, asla durdurulamayan yeme isteği tükettiğiniz besinlerden kaynaklanıyor olabilir. İştahınızı dizginlemek ve kilo kontrolünüzü elinizde tutabilmek için yediğiniz besinlerin içeriklerini, besin değerlerini iyi bilmeniz gerekmektedir.

Zira doymak için yediğiniz besinler aslında çok geçmeden size yeniden acıkma duygusunu getirir ve iştahınızın artmasını sağlar. Gün içerisinde gereksiz kalori alımına sebep olan bu durum ideal kiloya ulaşma sürecini geciktirmektedir" dedi.

DİYETİSYEN VE YAŞAM KOÇU TUĞBA YAPRAK, İŞTAH AÇAN BESİNLERİ ŞÖYLE SIRALADI:

"Tuz: Tuz iştah açanların başında gelir. Tuzlu bir besin tükettiğimizde ardından gelen tatlı yemeği isteği de buna bağlıdır. Çünkü tuz tüketildikten sonra kan şekerinde değişimler gözlenir ve tatlı yemeği ihtiyacı doğar. Özellikle diyetlerde tuz tüketimi kontrol altında olmalıdır. Bu yüzden günlük tuz tüketiminin 5 gramdan az olmasına dikkat edilmelidir. Aşırı tuz tüketimi aynı zamanda kalp hastalıkları, yüksek tansiyon gibi metabolik rahatsızlıklara sebep olmaktadır.



Kırmızı acı biber: Yağ yakıcı özelliği ile bilinse de fazla tüketimi iştahınızın artmasına ve dolayısıyla kilo almanıza neden olacaktır. Acı kullanarak tükettiğiniz yemeklerden sonra doygunluk hissini anlamınız azalacaktır. Aşırı derecede acı kırmızı biber tüketen kişilerin prosiyon kontrolünde zorlandığı görülmektedir.



İşlenmiş mısır gevrekleri: Kahvaltılarda pek çok kişinin tercih ettiği hazırlanması kolay pratik besinlerden biridir. Yüksek karbonhidrat içeriği sayesinde kan şekerinde hızlı değişikliklere sebep olurken bir yandan doygunluk hissi de oluşturmadığından gün içerisinde gereksiz kalori alımlarına sebep olabilmektedir. Kahvaltı için uygun olan mısır gevrekleri yüksek lif yapısına sahip olanlardır. Lif içerikleri sayesinde uzun süre kişiyi tok tutacaktır. Mısır gevreği yerine yulaf ezmesi veya yulaf kepeği tercih edilmelidir.



Alkol: Yapılan araştırmalara göre tüketilen alkolden sonra aşırı bir açlık hissedilmekte ve içmeden önceki halden çok daha fazla aç hissedildiği belirtiliyor. Özellikle bira ve kırmızın şarabın maksimum açlık hissi oluşturduğu belirlenmiştir. Bu yüzden nadiren tercih edilmesi gerekmektedir.



Havuç: Sebzeler içerisinde glisemik indeksi en yüksek olanlardandır. Acıktırıcı özelliği olduğundan diyetlerde fazla tercih edilmemelidir.



Nohut: Mide temizleyici özelliğiyle bilinse de iştahı açan bir kurubaklagildir. Diyetlerde yer verilebilir ancak tüketimi sınırlandırılmalıdır.



Patates: Glisemik indeksi en yüksek sebzelerden birisi de patatestir. Özellikle kızartma şeklinde tüketimi daha çabuk acıkmanıza neden olacaktır. Diyetlerde daha sağlıklı alternatifleriyle ve tüketimi sınırlandırılarak kullanılabilir.



Karalahana: Özellikle karaciğer için faydası görülse de iyi bir iştah açıcıdır. Karalahana yediğinde iştahının açıldığını düşünen kişilerin günlük beslenme programlarında karalahanayı nadiren tercih etmeleri önerilmektedir.



İncir: Kilo aldırıcı özelliği bulunan şeker oranı yüksek bir meyvedir. Diyetlerde tercih edilmemelidir.



Muz: Glisemik indeksi fazla olan bir meyve olduğundan diyetlerde fazla önerilmez.



Tarçın: Kattığı aromalarla ve kokusuyla birçok kişinin tercih etmesine neden olur. Kan şekerini düzenleyici ve yağ yakıcı özelliğinden dolayı kişiler tarafından diyet programlarında çok tercih edilmektedir. Ancak kullanımı abartıldığı takdirde iştah açıcı etkisi bulunmaktadır."

