Vali: Polise müteşekkiriz

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 173'ncü yılı dolayısıyla ziyarete gelen Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak öncülüğündeki kutlama komitesini, Heykel Tarihi Valilik Hizmet Binası'nda bulunan makamında kabul etti. Vali İzzettin Küçük, "Kuruluş yıldönümünü kutladığYımız bu günde, milletimizin bağrından çıkmış güzide mensuplarının fedakâr ve cansiperane çalışmalarının halkımıza güven ve gurur verdiği muhakkaktır. Suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımıza müteşekkiriz" dedi.

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