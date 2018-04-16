Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Yenipazar dağlarında 'Kuzugöbeği' mantarı bereketi

dağlarında '' ı bereketi

'in ilçesindeki dağlarda doğal olarak yetişen ve açısından çok faydalı olduğu belirtilen '' ı kilosu 300 liraya kadar müşteri buluyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 12:51
Yenipazar dağlarında 'Kuzugöbeği' mantarı bereketi

Morchellaceae familyasından ve yenilebilen bir tür olan ı, genelde ormanlarda tek tek veya küçük gruplar halinde bulunuyor. Yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi 'ın dağlarında da yetişen ve oldukça yüksek fiyattan müşteri bulan bu mantar türü, açısından sağladığı birçok fayda yüzünden tercih ediliyor.

İlçe sakinlerinden olan Melahat Korkmaz, dağlarından topladığı Kuzugöbeği mantarlarının çok lezzetli olduğunu ve büyük rağbet gördüğünü anlattı. Korkmaz, "Çok pahalı olduğunu duyduğum Kuzugöbeği mantarlarını görünce çok sevindim. Yenipazar dağlarında hayat var. Bu mantarların her derde deva olduğunu araştırınca öğrendim. Bu mantarlar doğada kendiliğinden yetişiyor. Değerlendirmek gerekir" dedi.

Mart ayının ilk haftasından sonra çıkmaya başlayan mantar genelde nisan ortasına kadar görülüyor. Bu mantarın sağlık açısından çok faydalı olduğu, bir kilo etteki protein tek bir mantara bedel olduğu belirtiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yenipazar dağlarında 'Kuzugöbeği' mantarı bereketi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN