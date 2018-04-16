Yenipazar dağlarında 'Kuzugöbeği' mantarı bereketi

Morchellaceae familyasından ve yenilebilen bir tür olan Kuzugöbeği mantarı, genelde ormanlarda tek tek veya küçük gruplar halinde bulunuyor. Yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Yenipazar'ın dağlarında da yetişen ve oldukça yüksek fiyattan müşteri bulan bu mantar türü, sağlık açısından sağladığı birçok fayda yüzünden tercih ediliyor.

İlçe sakinlerinden olan Melahat Korkmaz, Yenipazar dağlarından topladığı Kuzugöbeği mantarlarının çok lezzetli olduğunu ve büyük rağbet gördüğünü anlattı. Korkmaz, "Çok pahalı olduğunu duyduğum Kuzugöbeği mantarlarını görünce çok sevindim. Yenipazar dağlarında hayat var. Bu mantarların her derde deva olduğunu araştırınca öğrendim. Bu mantarlar doğada kendiliğinden yetişiyor. Değerlendirmek gerekir" dedi.

Mart ayının ilk haftasından sonra çıkmaya başlayan mantar genelde nisan ortasına kadar görülüyor. Bu mantarın sağlık açısından çok faydalı olduğu, bir kilo etteki protein tek bir mantara bedel olduğu belirtiliyor.

